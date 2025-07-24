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Резонансное убийство в Евпатории - СК ведет расследование
Резонансное убийство в Евпатории - СК ведет расследование - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Резонансное убийство в Евпатории - СК ведет расследование
Дело по факту резонансного убийства жителя Джанкоя в Евпатории передано в управление по расследованию особо важных дел СК по Крыму и Севастополю... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T20:15
2025-07-24T20:15
2025-07-24T20:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Дело по факту резонансного убийства жителя Джанкоя в Евпатории передано в управление по расследованию особо важных дел СК по Крыму и Севастополю. Соответствующее поручение дал глава ведомства Владимир Терентьев, сообщают в СК.Отмечается, что дело по факту убийства жителя Джанкоя на территории Евпатории по поручению Терентьева передается из территориального следственного подразделения в производство управления по расследованию особо важных дел в связи "с широким общественным резонансом".Глава ведомства поставил на личный контроль ход расследования дела и установления всех сопутствующих обстоятельств.Также будет дана оценка пользователям соцсетей на предмет клеветы, разжигания межнациональной розни и высказываний экстремистского характера, добавили в ведомстве."Органы следствия обращают внимание общественности на необходимость доверять исключительно официальным источникам информации и не распространять недостоверные сведения", – предупредили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Резонансное убийство в Евпатории - СК ведет расследование
Дело об убийстве в Евпатории передано в управление по расследованию особо важных дел СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым.
Дело по факту резонансного убийства жителя Джанкоя в Евпатории передано в управление по расследованию особо важных дел СК по Крыму и Севастополю. Соответствующее поручение дал глава ведомства Владимир Терентьев, сообщают
в СК.
Отмечается, что дело по факту убийства жителя Джанкоя на территории Евпатории по поручению Терентьева передается из территориального следственного подразделения в производство управления по расследованию особо важных дел в связи "с широким общественным резонансом".
Глава ведомства поставил на личный контроль ход расследования дела и установления всех сопутствующих обстоятельств.
"Установлено, что конфликт между двумя коренными крымчанами, гражданами Российской Федерации произошел на бытовой почве... В ходе следствия будет дана тщательная оценка всем обстоятельствам совершенного преступления и событиям, им предшествующим, о чем общественность будет уведомлена", – сказано в сообщении.
Также будет дана оценка пользователям соцсетей на предмет клеветы, разжигания межнациональной розни и высказываний экстремистского характера, добавили в ведомстве.
"Органы следствия обращают внимание общественности на необходимость доверять исключительно официальным источникам информации и не распространять недостоверные сведения", – предупредили в СК.
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