https://crimea.ria.ru/20250724/rezonansnoe-ubiystvo-v-evpatorii---sk-vedet-rassledovanie-1148200266.html

Резонансное убийство в Евпатории - СК ведет расследование

Резонансное убийство в Евпатории - СК ведет расследование - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Резонансное убийство в Евпатории - СК ведет расследование

Дело по факту резонансного убийства жителя Джанкоя в Евпатории передано в управление по расследованию особо важных дел СК по Крыму и Севастополю... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T20:15

2025-07-24T20:15

2025-07-24T20:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Дело по факту резонансного убийства жителя Джанкоя в Евпатории передано в управление по расследованию особо важных дел СК по Крыму и Севастополю. Соответствующее поручение дал глава ведомства Владимир Терентьев, сообщают в СК.Отмечается, что дело по факту убийства жителя Джанкоя на территории Евпатории по поручению Терентьева передается из территориального следственного подразделения в производство управления по расследованию особо важных дел в связи "с широким общественным резонансом".Глава ведомства поставил на личный контроль ход расследования дела и установления всех сопутствующих обстоятельств.Также будет дана оценка пользователям соцсетей на предмет клеветы, разжигания межнациональной розни и высказываний экстремистского характера, добавили в ведомстве."Органы следствия обращают внимание общественности на необходимость доверять исключительно официальным источникам информации и не распространять недостоверные сведения", – предупредили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250723/prioritetnye-dela--vse-intervyu-glavy-sledkoma-po-krymu-i-sevastopolyu-1148163751.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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