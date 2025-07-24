https://crimea.ria.ru/20250724/putin-prostilsya-s-predsedatelem-verkhovnogo-suda-irinoy-podnosovoy-1148189247.html

Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой

Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой

Президент России Владимир Путин простился с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой. Траурные мероприятия проходят в комплексе Центральной... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T13:02

2025-07-24T13:02

2025-07-24T13:14

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ирина подносова

владимир путин (политик)

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин простился с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой. Траурные мероприятия проходят в комплексе Центральной клинической больницы.Владимир Путин почтил память покойной, возложив цветы к гробу и выразил соболезнования ее родным и близким.Венки на церемонию прощания прислали высшие государственные структуры, руководители министерств и ведомств, главы регионов, суды различных инстанций и судейские коллективы, юридические вузы.Председатель Верховного суда России Ирина Подносова скончалась на 72 году жизни во вторник, проработав на высоком посту чуть больше года. Она возглавила Верховный суд в апреле 2024 года после смерти председательствовавшего несколько десятилетий Вячеслава Лебедева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ирина подносова, владимир путин (политик), утраты, россия