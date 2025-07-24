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Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой
Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой
Президент России Владимир Путин простился с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой. Траурные мероприятия проходят в комплексе Центральной... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T13:02
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ирина подносова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин простился с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой. Траурные мероприятия проходят в комплексе Центральной клинической больницы.Владимир Путин почтил память покойной, возложив цветы к гробу и выразил соболезнования ее родным и близким.Венки на церемонию прощания прислали высшие государственные структуры, руководители министерств и ведомств, главы регионов, суды различных инстанций и судейские коллективы, юридические вузы.Председатель Верховного суда России Ирина Подносова скончалась на 72 году жизни во вторник, проработав на высоком посту чуть больше года. Она возглавила Верховный суд в апреле 2024 года после смерти председательствовавшего несколько десятилетий Вячеслава Лебедева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, ирина подносова, владимир путин (политик), утраты, россия
Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой

Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой

13:02 24.07.2025 (обновлено: 13:14 24.07.2025)
 
© © РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент России Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой
Президент России Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой
© © РИА Новости / Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин простился с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой. Траурные мероприятия проходят в комплексе Центральной клинической больницы.
Владимир Путин почтил память покойной, возложив цветы к гробу и выразил соболезнования ее родным и близким.
Венки на церемонию прощания прислали высшие государственные структуры, руководители министерств и ведомств, главы регионов, суды различных инстанций и судейские коллективы, юридические вузы.
Председатель Верховного суда России Ирина Подносова скончалась на 72 году жизни во вторник, проработав на высоком посту чуть больше года. Она возглавила Верховный суд в апреле 2024 года после смерти председательствовавшего несколько десятилетий Вячеслава Лебедева.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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22 июля, 09:46
Биография председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой
НовостиИрина ПодносоваВладимир Путин (политик)УтратыРоссия
 
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