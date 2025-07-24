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При атаке украинского дрона погибла 85-летняя жительница Курской области
При атаке украинского дрона погибла 85-летняя жительница Курской области - РИА Новости Крым, 24.07.2025
При атаке украинского дрона погибла 85-летняя жительница Курской области
Женщина погибла в результате атаки украинского дрона на дом в деревне Сухая Рыльского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T18:41
2025-07-24T18:41
2025-07-24T18:40
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
александр хинштейн
курская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Женщина погибла в результате атаки украинского дрона на дом в деревне Сухая Рыльского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что два человека погибли и 11 пострадали в Адлерском районе Сочи результате атаки беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), александр хинштейн, курская область, новости
При атаке украинского дрона погибла 85-летняя жительница Курской области
Хинштейн: при атаке украинского дрона погибла 85-летняя жительница Курской области