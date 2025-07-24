https://crimea.ria.ru/20250724/pri-atake-ukrainskogo-drona-pogibla-85-letnyaya-zhitelnitsa-kurskoy-oblasti-1148199059.html

При атаке украинского дрона погибла 85-летняя жительница Курской области

При атаке украинского дрона погибла 85-летняя жительница Курской области - РИА Новости Крым, 24.07.2025

При атаке украинского дрона погибла 85-летняя жительница Курской области

Женщина погибла в результате атаки украинского дрона на дом в деревне Сухая Рыльского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T18:41

2025-07-24T18:41

2025-07-24T18:40

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

александр хинштейн

курская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Женщина погибла в результате атаки украинского дрона на дом в деревне Сухая Рыльского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что два человека погибли и 11 пострадали в Адлерском районе Сочи результате атаки беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), александр хинштейн, курская область, новости