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При атаке украинского дрона погибла 85-летняя жительница Курской области - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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При атаке украинского дрона погибла 85-летняя жительница Курской области
При атаке украинского дрона погибла 85-летняя жительница Курской области - РИА Новости Крым, 24.07.2025
При атаке украинского дрона погибла 85-летняя жительница Курской области
Женщина погибла в результате атаки украинского дрона на дом в деревне Сухая Рыльского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T18:41
2025-07-24T18:40
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
александр хинштейн
курская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Женщина погибла в результате атаки украинского дрона на дом в деревне Сухая Рыльского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что два человека погибли и 11 пострадали в Адлерском районе Сочи результате атаки беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), александр хинштейн, курская область, новости
При атаке украинского дрона погибла 85-летняя жительница Курской области

Хинштейн: при атаке украинского дрона погибла 85-летняя жительница Курской области

18:41 24.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРоддом №2
Роддом №2 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Женщина погибла в результате атаки украинского дрона на дом в деревне Сухая Рыльского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Сегодня украинский дрон атаковал частный дом в деревне Сухая Рыльского района. К глубокой скорби, погибла 85-летняя женщина. Искренние соболезнования близким, это невосполнимая утрата", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и 11 пострадали в Адлерском районе Сочи результате атаки беспилотников ВСУ.
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ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Александр ХинштейнКурская областьНовости
 
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