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Первая студенческая семья в Крыму получила миллион на жилье - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Первая студенческая семья в Крыму получила миллион на жилье
Первая студенческая семья в Крыму получила миллион на жилье - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Первая студенческая семья в Крыму получила миллион на жилье
Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг вручил первой студенческой семье сертификат на получение регионального студкапитала. РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T12:06
2025-07-24T12:20
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг вручил первой студенческой семье сертификат на получение регионального студкапитала.Константин и Яна обучаются в Крымском медицинском институте имени С.И. Георгиевского, он – на шестом курсе, она – в ординатуре. 17 февраля 2025 года у Орловых родился сын Миша.Закон о введении в Крыму регионального студенческого капитала для молодых семей в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка был принят на сессии парламента республики в феврале. Студенческий капитал предоставляется в размере 1 миллиона рублей на каждого ребенка. Он может быть потрачен на покупку жилья в Крыму, на уплату первоначального взноса и погашение основного долга, а также процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещения, включая ипотечные кредиты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу маткапитала в России продлилиНалоговый вычет – как вернуть часть своих денег в 2025 годуДорогая "коммуналка" и социальные счета: что ждет россиян в июле
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сергей аксенов, студенческий капитал, соцвыплаты, крым, новости, новости крыма, видео
Первая студенческая семья в Крыму получила миллион на жилье

Первая в Крыму семья студентов получила сертификат на региональный студкапитал

12:06 24.07.2025 (обновлено: 12:20 24.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг вручил первой студенческой семье сертификат на получение регионального студкапитала.
"Рад вручить студенческой семье Орловых, Константину Евгеньевичу и Яне Константиновне, сертификат на студенческий капитал в размере 1 миллиона рублей. Это первая крымская семья, которая получила данную меру поддержки, действующую в нашей республике с начала текущего года", – написал по итогам церемонии в своем Telegram-канале Аксенов.
Константин и Яна обучаются в Крымском медицинском институте имени С.И. Георгиевского, он – на шестом курсе, она – в ординатуре. 17 февраля 2025 года у Орловых родился сын Миша.
"Мы очень рады, что в нашем регионе появилась такая программа, которая поможет прибрести первоначальное жилье в некоторых случаях, или, как в нашем случае, – расшириться. Министерство труда и соцзащиты очень помогли нам на первом этапе, постоянно консультировали, объясняли, в короткие сроки собрали все документы и вот подали", – поделилась радостью с журналистами Яна Орлова.
Закон о введении в Крыму регионального студенческого капитала для молодых семей в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка был принят на сессии парламента республики в феврале. Студенческий капитал предоставляется в размере 1 миллиона рублей на каждого ребенка. Он может быть потрачен на покупку жилья в Крыму, на уплату первоначального взноса и погашение основного долга, а также процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещения, включая ипотечные кредиты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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