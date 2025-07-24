https://crimea.ria.ru/20250724/pervaya-studencheskaya-semya-v-krymu-poluchila-million-na-zhile-1148185182.html

Первая студенческая семья в Крыму получила миллион на жилье

Первая студенческая семья в Крыму получила миллион на жилье - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Первая студенческая семья в Крыму получила миллион на жилье

Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг вручил первой студенческой семье сертификат на получение регионального студкапитала. РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T12:06

2025-07-24T12:06

2025-07-24T12:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг вручил первой студенческой семье сертификат на получение регионального студкапитала.Константин и Яна обучаются в Крымском медицинском институте имени С.И. Георгиевского, он – на шестом курсе, она – в ординатуре. 17 февраля 2025 года у Орловых родился сын Миша.Закон о введении в Крыму регионального студенческого капитала для молодых семей в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка был принят на сессии парламента республики в феврале. Студенческий капитал предоставляется в размере 1 миллиона рублей на каждого ребенка. Он может быть потрачен на покупку жилья в Крыму, на уплату первоначального взноса и погашение основного долга, а также процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещения, включая ипотечные кредиты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу маткапитала в России продлилиНалоговый вычет – как вернуть часть своих денег в 2025 годуДорогая "коммуналка" и социальные счета: что ждет россиян в июле

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, студенческий капитал, соцвыплаты, крым, новости, новости крыма, видео