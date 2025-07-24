Над Крымом ПВО сбила два беспилотника
Над Крымом ПВО сбила два украинских беспилотника
14:07 24.07.2025 (обновлено: 14:19 24.07.2025)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили над Крымом еще два украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 12.20 до 12.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над территорией Республики Крым, один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.
Утром в четверг также были сбиты два беспилотника. В ночь на 24 июля ПВО сбила 39 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, а также над Краснодарским краем, сообщали ранее в Минобороны.
Утром в оперштабе Кубани сообщили, что в Сочи при падении обломков дронов погибла одна женщина и еще одна получила тяжелые ранения.
В ночь на 24 июля сообщалось об уничтожении 19 БПЛА ВСУ над Черным и Азовским морями. Крымский мост закрывали почти на три часа. Вечером в среду 16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем.
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, после атаки осколки упали на один из пляжей и территорию школы в Каче, а также на Северную сторону города. Никто из людей не пострадал.
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