https://crimea.ria.ru/20250724/na-trasse-bakhchisaray--yalta-kapitalno-remontiruyut-most-1148190852.html

На трассе Бахчисарай – Ялта начался капитальный ремонт моста

На трассе Бахчисарай – Ялта начался капитальный ремонт моста - РИА Новости Крым, 24.07.2025

На трассе Бахчисарай – Ялта начался капитальный ремонт моста

В Крыму на трассе Бахчисарай – Ялта стартовали работы по капитальному ремонту моста. Они ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни",... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T13:36

2025-07-24T13:36

2025-07-24T13:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Крыму на трассе Бахчисарай – Ялта стартовали работы по капитальному ремонту моста. Они ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в республиканском минтрансе."Специалистам предстоит масштабный комплекс работ, направленный на полное восстановление и модернизацию мостового сооружения длиной 34,7 метра и шириной – 14,84 метра", - говорится в сообщении. По данным минтранса, в первую очередь будут усилены опорные конструкции, заменены изношенные элементы пролетного строения и обновлена система водоотведения.В Крыму до конца года отремонтируют 25 дорог, большое дорожное строительство запланировано в районе Евпатории, Коктебеля и Судака. Также в планах развитие дорог Азово-Черноморского кластера, строительство дороги Судак – Новый Свет и капремонт дорог в Коктебеле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука - фото, видео В Крыму отремонтировали участок дороги возле границы с ХерсонщинойАксенов: "Крымавтодор" должен стать монополистом строительства дорог в РК

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