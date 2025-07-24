На трассе Бахчисарай – Ялта начался капитальный ремонт моста
На трассе из Бахчисарая в Ялту начался капитальный ремонт моста – минтранс
13:36 24.07.2025 (обновлено: 13:38 24.07.2025)
© Минтранс КрымаНа автомобильной трассе Бахчисарай – Ялта начался капитальный ремонт моста
© Минтранс Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Крыму на трассе Бахчисарай – Ялта стартовали работы по капитальному ремонту моста. Они ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в республиканском минтрансе.
"Специалистам предстоит масштабный комплекс работ, направленный на полное восстановление и модернизацию мостового сооружения длиной 34,7 метра и шириной – 14,84 метра", - говорится в сообщении.
© Минтранс КрымаНа автомобильной трассе Бахчисарай – Ялта начался капитальный ремонт моста
© Минтранс Крыма
На автомобильной трассе Бахчисарай – Ялта начался капитальный ремонт моста
По данным минтранса, в первую очередь будут усилены опорные конструкции, заменены изношенные элементы пролетного строения и обновлена система водоотведения.
"В ближайшее время строители приступят к комплексу работ, включающему модернизацию сетей связи, восстановление пролетных конструкций и дорожного покрытия, а также обустройство системы ливневой канализации", – уточнили в республиканском профильном министерстве.
В Крыму до конца года отремонтируют 25 дорог, большое дорожное строительство запланировано в районе Евпатории, Коктебеля и Судака. Также в планах развитие дорог Азово-Черноморского кластера, строительство дороги Судак – Новый Свет и капремонт дорог в Коктебеле.
© Минтранс КрымаНа автомобильной трассе Бахчисарай – Ялта начался капитальный ремонт моста
© Минтранс Крыма
На автомобильной трассе Бахчисарай – Ялта начался капитальный ремонт моста
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