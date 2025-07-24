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Мошенники стали обманывать абитуриентов и студентов

Мошенники стали обманывать абитуриентов и студентов - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Мошенники стали обманывать абитуриентов и студентов

В период приемной кампании фиксируются случаи мошенничества в отношении абитуриентов и студентов. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T08:52

2025-07-24T08:52

2025-07-24T08:52

россия

новости

мошенничество

студенты

высшее образование

общество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ирина волк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В период приемной кампании фиксируются случаи мошенничества в отношении абитуриентов и студентов. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В качестве примера она привела звонок молодому человеку от "сотрудника учебного заведения", который сообщил, что для подтверждения полученного ранее диплома об окончании вуза необходимо назвать код из СМС.Другой жертвой стала девушка, которая приняла звонок от лже-администратора колледжа, интересовавшегося ее планам поступления. Когда жертва сообщила, что не планирует поступать, звонивший сообщил, что от ее имени была подана заявка на поступление и для ее отмены необходимо указать код из СМС. Далее аферисты действовали по той же схеме - с "Госуслугами" и "безопасным счетом".Кроме того, по словам Волк, в ходе разговора с гражданами злоумышленники могут попросить установить на телефон вредоносную программу или угрожать привлечением к уголовной ответственности за содействие ВСУ."Настоятельно рекомендуем гражданам скептически относиться к звонкам, поступающим от лиц, которые представляются сотрудниками высших учебных заведений, полиции, банков, операторов сотовой связи, поликлиники, пенсионного фонда и других служб", - подытожила представитель МВД.Как сообщалось, только за минувшую неделю через мошеннические схемы с помощью мессенджеров и телефонных звонков крымчан обманули на 17 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаградыПугают штрафами и ограничениями на выезд – новая схема мошенниковВ МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и Telegram

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, мошенничество, студенты, высшее образование, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк