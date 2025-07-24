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Мошенники стали обманывать абитуриентов и студентов - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Мошенники стали обманывать абитуриентов и студентов
Мошенники стали обманывать абитуриентов и студентов - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Мошенники стали обманывать абитуриентов и студентов
В период приемной кампании фиксируются случаи мошенничества в отношении абитуриентов и студентов. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T08:52
2025-07-24T08:52
россия
новости
мошенничество
студенты
высшее образование
общество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В период приемной кампании фиксируются случаи мошенничества в отношении абитуриентов и студентов. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В качестве примера она привела звонок молодому человеку от "сотрудника учебного заведения", который сообщил, что для подтверждения полученного ранее диплома об окончании вуза необходимо назвать код из СМС.Другой жертвой стала девушка, которая приняла звонок от лже-администратора колледжа, интересовавшегося ее планам поступления. Когда жертва сообщила, что не планирует поступать, звонивший сообщил, что от ее имени была подана заявка на поступление и для ее отмены необходимо указать код из СМС. Далее аферисты действовали по той же схеме - с "Госуслугами" и "безопасным счетом".Кроме того, по словам Волк, в ходе разговора с гражданами злоумышленники могут попросить установить на телефон вредоносную программу или угрожать привлечением к уголовной ответственности за содействие ВСУ."Настоятельно рекомендуем гражданам скептически относиться к звонкам, поступающим от лиц, которые представляются сотрудниками высших учебных заведений, полиции, банков, операторов сотовой связи, поликлиники, пенсионного фонда и других служб", - подытожила представитель МВД.Как сообщалось, только за минувшую неделю через мошеннические схемы с помощью мессенджеров и телефонных звонков крымчан обманули на 17 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаградыПугают штрафами и ограничениями на выезд – новая схема мошенниковВ МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и Telegram
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РИА Новости Крым
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россия, новости, мошенничество, студенты, высшее образование, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк
Мошенники стали обманывать абитуриентов и студентов

МВД: мошенники под видом сотрудников вузов обманывают абитуриентов и студентов

08:52 24.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В период приемной кампании фиксируются случаи мошенничества в отношении абитуриентов и студентов. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В период приемной кампании фиксируются случаи мошенничества, направленного на абитуриентов и студентов. Злоумышленники представляются сотрудниками приемных комиссий, деканатов или бухгалтерий учебных заведений и под различными предлогами выманивают деньги или персональные данные", – проинформировала Волк.
В качестве примера она привела звонок молодому человеку от "сотрудника учебного заведения", который сообщил, что для подтверждения полученного ранее диплома об окончании вуза необходимо назвать код из СМС.
"После этого поступил звонок якобы от сотрудника Банка России, который сообщил о взломе аккаунта на портале "Госуслуг" и убедил перевести деньги на "безопасный счет", – сообщила она.
Другой жертвой стала девушка, которая приняла звонок от лже-администратора колледжа, интересовавшегося ее планам поступления. Когда жертва сообщила, что не планирует поступать, звонивший сообщил, что от ее имени была подана заявка на поступление и для ее отмены необходимо указать код из СМС. Далее аферисты действовали по той же схеме - с "Госуслугами" и "безопасным счетом".
Кроме того, по словам Волк, в ходе разговора с гражданами злоумышленники могут попросить установить на телефон вредоносную программу или угрожать привлечением к уголовной ответственности за содействие ВСУ.
"Настоятельно рекомендуем гражданам скептически относиться к звонкам, поступающим от лиц, которые представляются сотрудниками высших учебных заведений, полиции, банков, операторов сотовой связи, поликлиники, пенсионного фонда и других служб", - подытожила представитель МВД.
Как сообщалось, только за минувшую неделю через мошеннические схемы с помощью мессенджеров и телефонных звонков крымчан обманули на 17 миллионов рублей.
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РоссияНовостиМошенничествоСтудентыВысшее образованиеОбществоМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Ирина Волк
 
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