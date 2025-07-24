https://crimea.ria.ru/20250724/krymskiy-most-seychas--ochered-rastet-s-dvukh-storon-1148186604.html

Крымский мост сейчас – очередь растет с двух сторон

Крымский мост сейчас – очередь растет с двух сторон - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Крымский мост сейчас – очередь растет с двух сторон

В очереди на ручной досмотр у Крымского моста со стороны Керчи 630 автомобилей, еще ожидают 98 машин перед пунктами досмотра со стороны Кубани. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T12:12

2025-07-24T12:12

2025-07-24T12:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В очереди на ручной досмотр у Крымского моста со стороны Керчи 630 автомобилей, еще ожидают 98 машин перед пунктами досмотра со стороны Кубани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.По состоянию на 12 часов утра в четверг со стороны Керчи проезда ожидали 70 авто. Уже к восьми часам в очереди со стороны Керчи находится 420 транспортных средств.Со стороны Тамани также начал образовываться затор, сейчас по ту сторону перехода в очереди находятся 98 машин.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связьВ Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в разгар лета

https://crimea.ria.ru/20250722/krymskiy-most-v-avguste--v-kakie-dni-vozniknut-bolshie-ocheredi-1148134791.html

https://crimea.ria.ru/20250703/trafik-po-krymskomu-mostu-skolko-mashin-ezhednevno-zaezzhayut-na-poluostrov-1147670067.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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