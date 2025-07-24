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Крымский мост сейчас – очередь растет с двух сторон - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас – очередь растет с двух сторон
Крымский мост сейчас – очередь растет с двух сторон - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Крымский мост сейчас – очередь растет с двух сторон
В очереди на ручной досмотр у Крымского моста со стороны Керчи 630 автомобилей, еще ожидают 98 машин перед пунктами досмотра со стороны Кубани. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T12:12
2025-07-24T12:36
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крым
новости крыма
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керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В очереди на ручной досмотр у Крымского моста со стороны Керчи 630 автомобилей, еще ожидают 98 машин перед пунктами досмотра со стороны Кубани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.По состоянию на 12 часов утра в четверг со стороны Керчи проезда ожидали 70 авто. Уже к восьми часам в очереди со стороны Керчи находится 420 транспортных средств.Со стороны Тамани также начал образовываться затор, сейчас по ту сторону перехода в очереди находятся 98 машин.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связьВ Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в разгар лета
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас – очередь растет с двух сторон

Крымский мост сейчас - в очереди на ручной досмотр с двух сторон стоят 728 автомобилей

12:12 24.07.2025 (обновлено: 12:36 24.07.2025)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В очереди на ручной досмотр у Крымского моста со стороны Керчи 630 автомобилей, еще ожидают 98 машин перед пунктами досмотра со стороны Кубани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
По состоянию на 12 часов утра в четверг со стороны Керчи проезда ожидали 70 авто. Уже к восьми часам в очереди со стороны Керчи находится 420 транспортных средств.

"В очереди со стороны Керчи находится 630 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении по состоянию на 12 часов.

Со стороны Тамани также начал образовываться затор, сейчас по ту сторону перехода в очереди находятся 98 машин.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
22 июля, 15:31Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост в августе – в какие дни возникнут большие очереди
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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