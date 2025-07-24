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Крымский мост сейчас - обстановка вечером четверга - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Крымский мост сейчас - обстановка вечером четверга
Крымский мост сейчас - обстановка вечером четверга - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Крымский мост сейчас - обстановка вечером четверга
В очереди на ручной досмотр у Крымского моста со стороны Керчи 443 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T22:31
2025-07-24T22:31
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В очереди на ручной досмотр у Крымского моста со стороны Керчи 443 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.По информации канала, со стороны Кубани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связьВ Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в разгар лета
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, очереди на крымском мосту, крымский мост, крым
Крымский мост сейчас - обстановка вечером четверга

Крымский мост - что происходт на пунктах пропуска

22:31 24.07.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В очереди на ручной досмотр у Крымского моста со стороны Керчи 443 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 443 транспортных средства. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении по состоянию на 22 часа.
По информации канала, со стороны Кубани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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