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Крымский мост сейчас - обстановка и трехчасовые очереди - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Крымский мост сейчас - обстановка и трехчасовые очереди
Крымский мост сейчас - обстановка и трехчасовые очереди - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Крымский мост сейчас - обстановка и трехчасовые очереди
В очереди на ручной досмотр у Крымского моста со стороны Керчи 992 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T19:13
2025-07-24T19:14
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
транспорт
керчь
керченский пролив
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В очереди на ручной досмотр у Крымского моста со стороны Керчи 992 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.По информации канала, со стороны Кубани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связьВ Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в разгар лета
https://crimea.ria.ru/20250724/terakt-na-krymskom-mostu-v-2022-godu---sledkom-ustanovil-vse-etapy-chp-1148193035.html
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Крымский мост сейчас - обстановка и трехчасовые очереди

Крымский мост сейчас - скопилась трехчасовая очередь

19:13 24.07.2025 (обновлено: 19:14 24.07.2025)
 
© РИА Новости КрымПодъезд к Крымскому мосту
Подъезд к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В очереди на ручной досмотр у Крымского моста со стороны Керчи 992 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 992 транспортных средства. Время ожидания около трех часов.", – сказано в сообщении по состоянию на 19 часов.
По информации канала, со стороны Кубани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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Ситуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостТранспортКерчьКерченский проливТаманьНовости Крыма
 
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