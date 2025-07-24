https://crimea.ria.ru/20250724/krymskiy-most--ochered-za-chas-vyrosla-v-shest-raz-1148179959.html

Крымский мост – очередь за час выросла в шесть раз

Крымский мост – очередь за час выросла в шесть раз - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Крымский мост – очередь за час выросла в шесть раз

У Крымского моста в течение часа кратно увеличилась очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T08:39

2025-07-24T08:39

2025-07-24T08:39

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

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новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста в течение часа кратно увеличилась очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.По состоянию на 7 часов утра в четверг со стороны Керчи проезда ожидали 70 авто.Со стороны Тамани заторов перед пунктом досмотра по-прежнему нет.Порядка семи тысяч автомобилей ежедневно приезжают на полуостров по Крымскому мосту, еще около пяти тысяч – через пункты пропуска на админгранице с Херсонской областью, сообщал ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связьЦифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом годуКрымский мост: сколько досмотровых пунктов работают

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тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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