https://crimea.ria.ru/20250724/gruppovoy-udar-po-ukraine-segodnya--unichtozheny-obekty-energokompleksa-1148188659.html

Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплекса

Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплекса - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплекса

Групповой удар высокоточным оружием большой дальности нанесен по объектам украинского военно-промышленного комплекса и объектам энергокомплекса, которые... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T12:48

2025-07-24T12:48

2025-07-24T12:52

министерство обороны рф

удары по украине

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

вооруженные силы россии

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/11/1125955753_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f59c0318d9a999161987f90b466edc0.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Групповой удар высокоточным оружием большой дальности нанесен по объектам украинского военно-промышленного комплекса и объектам энергокомплекса, которые обеспечивали деятельность ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг.В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.21 июля групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.За минувшую неделю ВС РФ нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, территориальным центрам комплектования и арсеналам оружия и горючего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:32 беспилотника сбили над Черным и Азовским морями От Балтики до Каспия: ВМФ России начал масштабные учения "Июльский шторм"Миллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли это

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, удары по украине, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости сво