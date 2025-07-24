Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплекса
На Украине групповым ударом поражены объекты энергетики и оборонные предприятия
12:48 24.07.2025 (обновлено: 12:52 24.07.2025)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Групповой удар высокоточным оружием большой дальности нанесен по объектам украинского военно-промышленного комплекса и объектам энергокомплекса, которые обеспечивали деятельность ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг.
"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность ВСУ", – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
21 июля групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.
За минувшую неделю ВС РФ нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, территориальным центрам комплектования и арсеналам оружия и горючего.
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