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Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплекса - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплекса
Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплекса - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплекса
Групповой удар высокоточным оружием большой дальности нанесен по объектам украинского военно-промышленного комплекса и объектам энергокомплекса, которые... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T12:48
2025-07-24T12:52
министерство обороны рф
удары по украине
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Групповой удар высокоточным оружием большой дальности нанесен по объектам украинского военно-промышленного комплекса и объектам энергокомплекса, которые обеспечивали деятельность ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг.В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.21 июля групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.За минувшую неделю ВС РФ нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, территориальным центрам комплектования и арсеналам оружия и горючего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:32 беспилотника сбили над Черным и Азовским морями От Балтики до Каспия: ВМФ России начал масштабные учения "Июльский шторм"Миллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли это
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, удары по украине, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости сво
Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплекса

На Украине групповым ударом поражены объекты энергетики и оборонные предприятия

12:48 24.07.2025 (обновлено: 12:52 24.07.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Групповой удар высокоточным оружием большой дальности нанесен по объектам украинского военно-промышленного комплекса и объектам энергокомплекса, которые обеспечивали деятельность ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг.
"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность ВСУ", – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
21 июля групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.
За минувшую неделю ВС РФ нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, территориальным центрам комплектования и арсеналам оружия и горючего.
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Министерство обороны РФУдары по УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВооруженные силы РоссииНовости СВО
 
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