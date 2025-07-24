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Джефф Монсон хотел бы жить у моря в Крыму - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Джефф Монсон хотел бы жить у моря в Крыму
Джефф Монсон хотел бы жить у моря в Крыму - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Джефф Монсон хотел бы жить у моря в Крыму
Русский спортсмен американского происхождения, который уже много лет живет в России, Джефф Монсон признался корреспонденту РИА Новости Крым в том, что его мечта РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T17:31
2025-07-24T17:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Русский спортсмен американского происхождения, который уже много лет живет в России, Джефф Монсон признался корреспонденту РИА Новости Крым в том, что его мечта – дом у моря.Джефф Монсон третий раз приезжает в Крым. Последний раз он был на полуострове три года назад.Бывший гражданин Америки Джефф Монсон снова приехал на полуостров, чтобы здесь в уникальном бойцовском шоу завершить свою спортивную карьеру. В Крыму известнейшего спортсмена представляет Федерация полноконтактного боя. 25 июля в Евпатории пройдет уникальное бойцовское шоу по правилам WTKF, главным боем которого станет прощальный поединок Джеффа Монсона с эпатажным бойцом MMA Максом "Toпором" Щербаковым.Прощальный бой Джеффа Монсона состоится в рамках грандиозного фестиваля спорта, который проведет в Крыму российский спортивный менеджер, всемирно известный промоутер, организатор профессиональных боев по боксу и полноконтактному бою Владимир Хрюнов.Джефф Монсон родился в январе 1971 года в Миннесоте, США, окончил университет Миннесоты по специальности "психология", имеет звание доктора психологических наук, несколько лет работал в Центре поддержки населения в США. Выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Переехал в Россию в 2013 году, в 2018 получил российское гражданство, в 2023 году отказался от паспорта США.В настоящее время Монсон живет в Башкирии, в сентябре 2023 года был избран в парламент Республики Башкортостан. В конце 2023 года Джеффри поддержал самовыдвижение Владимира Путина на выборы президента России в 2024 году и вошел в предвыборную команду Путина.Монсону 54 года. На счету бойца 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА. Максиму "Топору" Щербакову — 35 лет. Профессиональный рекорд бойца — 0-2, на любительском уровне — 6 побед и 7 поражений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ольга Леонова
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4.7
96
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60
джефф монсон, крым, новости крыма, спорт, культура, общество, россия, сша, видео
Джефф Монсон хотел бы жить у моря в Крыму

Спортсмен Джефф Монсон хотел бы жить у моря в Крыму

17:31 24.07.2025 (обновлено: 17:32 24.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДжефф Монсон
Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Русский спортсмен американского происхождения, который уже много лет живет в России, Джефф Монсон признался корреспонденту РИА Новости Крым в том, что его мечта – дом у моря.
Джефф Монсон третий раз приезжает в Крым. Последний раз он был на полуострове три года назад.
"Тут очень красивое, очень удобное место. Мне очень нравится море. Моя мечта – дом у моря", - сказал он.
Бывший гражданин Америки Джефф Монсон снова приехал на полуостров, чтобы здесь в уникальном бойцовском шоу завершить свою спортивную карьеру.
В Крыму известнейшего спортсмена представляет Федерация полноконтактного боя. 25 июля в Евпатории пройдет уникальное бойцовское шоу по правилам WTKF, главным боем которого станет прощальный поединок Джеффа Монсона с эпатажным бойцом MMA Максом "Toпором" Щербаковым.
Прощальный бой Джеффа Монсона состоится в рамках грандиозного фестиваля спорта, который проведет в Крыму российский спортивный менеджер, всемирно известный промоутер, организатор профессиональных боев по боксу и полноконтактному бою Владимир Хрюнов.
Джефф Монсон родился в январе 1971 года в Миннесоте, США, окончил университет Миннесоты по специальности "психология", имеет звание доктора психологических наук, несколько лет работал в Центре поддержки населения в США. Выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Переехал в Россию в 2013 году, в 2018 получил российское гражданство, в 2023 году отказался от паспорта США.
В настоящее время Монсон живет в Башкирии, в сентябре 2023 года был избран в парламент Республики Башкортостан. В конце 2023 года Джеффри поддержал самовыдвижение Владимира Путина на выборы президента России в 2024 году и вошел в предвыборную команду Путина.
Монсону 54 года. На счету бойца 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА. Максиму "Топору" Щербакову — 35 лет. Профессиональный рекорд бойца — 0-2, на любительском уровне — 6 побед и 7 поражений.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымДжефф МонсонКрымНовости КрымаСпортКультураОбществоРоссияСШАВидео
 
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