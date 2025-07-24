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Джефф Монсон хотел бы жить у моря в Крыму

Джефф Монсон хотел бы жить у моря в Крыму - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Джефф Монсон хотел бы жить у моря в Крыму

Русский спортсмен американского происхождения, который уже много лет живет в России, Джефф Монсон признался корреспонденту РИА Новости Крым в том, что его мечта РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T17:31

2025-07-24T17:31

2025-07-24T17:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Русский спортсмен американского происхождения, который уже много лет живет в России, Джефф Монсон признался корреспонденту РИА Новости Крым в том, что его мечта – дом у моря.Джефф Монсон третий раз приезжает в Крым. Последний раз он был на полуострове три года назад.Бывший гражданин Америки Джефф Монсон снова приехал на полуостров, чтобы здесь в уникальном бойцовском шоу завершить свою спортивную карьеру. В Крыму известнейшего спортсмена представляет Федерация полноконтактного боя. 25 июля в Евпатории пройдет уникальное бойцовское шоу по правилам WTKF, главным боем которого станет прощальный поединок Джеффа Монсона с эпатажным бойцом MMA Максом "Toпором" Щербаковым.Прощальный бой Джеффа Монсона состоится в рамках грандиозного фестиваля спорта, который проведет в Крыму российский спортивный менеджер, всемирно известный промоутер, организатор профессиональных боев по боксу и полноконтактному бою Владимир Хрюнов.Джефф Монсон родился в январе 1971 года в Миннесоте, США, окончил университет Миннесоты по специальности "психология", имеет звание доктора психологических наук, несколько лет работал в Центре поддержки населения в США. Выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Переехал в Россию в 2013 году, в 2018 получил российское гражданство, в 2023 году отказался от паспорта США.В настоящее время Монсон живет в Башкирии, в сентябре 2023 года был избран в парламент Республики Башкортостан. В конце 2023 года Джеффри поддержал самовыдвижение Владимира Путина на выборы президента России в 2024 году и вошел в предвыборную команду Путина.Монсону 54 года. На счету бойца 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА. Максиму "Топору" Щербакову — 35 лет. Профессиональный рекорд бойца — 0-2, на любительском уровне — 6 побед и 7 поражений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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