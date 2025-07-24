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Два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Два беспилотника сбили над Крымом
Два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Два беспилотника сбили над Крымом
Утром в четверг силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T08:13
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крым
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Утром в четверг силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.Как отметили в военном ведомстве, вражеские БПЛА были уничтожены в течение часа с 6:20 до 7:20 по московскому времени.В ночь на 24 июля ПВО сбила 39 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, а также над Краснодарским краем, сообщали ранее в Минобороны. Утром в оперштабе Кубани сообщили, что в Сочи при падении обломков дронов погибла одна женщина и еще одна получила тяжелые ранения.В ночь на 24 июля сообщалось об уничтожении 19 БПЛА ВСУ над Черным и Азовским морями. Крымский мост закрывали почти на три часа. Вечером в среду 16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем.Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, после атаки осколки упали на один из пляжей и территорию школы в Каче, а также на Северную сторону города. Никто из людей не пострадал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости сво
Два беспилотника сбили над Крымом

Над Крымом сбили два беспилотника

08:13 24.07.2025 (обновлено: 08:25 24.07.2025)
 
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енитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Утром в четверг силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как отметили в военном ведомстве, вражеские БПЛА были уничтожены в течение часа с 6:20 до 7:20 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над территорией Республики Крым и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
В ночь на 24 июля ПВО сбила 39 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, а также над Краснодарским краем, сообщали ранее в Минобороны.
Утром в оперштабе Кубани сообщили, что в Сочи при падении обломков дронов погибла одна женщина и еще одна получила тяжелые ранения.
В ночь на 24 июля сообщалось об уничтожении 19 БПЛА ВСУ над Черным и Азовским морями. Крымский мост закрывали почти на три часа. Вечером в среду 16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем.
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, после атаки осколки упали на один из пляжей и территорию школы в Каче, а также на Северную сторону города. Никто из людей не пострадал.
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