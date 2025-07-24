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Два беспилотника сбили над Крымом

Два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Два беспилотника сбили над Крымом

Утром в четверг силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T08:13

2025-07-24T08:13

2025-07-24T08:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Утром в четверг силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.Как отметили в военном ведомстве, вражеские БПЛА были уничтожены в течение часа с 6:20 до 7:20 по московскому времени.В ночь на 24 июля ПВО сбила 39 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, а также над Краснодарским краем, сообщали ранее в Минобороны. Утром в оперштабе Кубани сообщили, что в Сочи при падении обломков дронов погибла одна женщина и еще одна получила тяжелые ранения.В ночь на 24 июля сообщалось об уничтожении 19 БПЛА ВСУ над Черным и Азовским морями. Крымский мост закрывали почти на три часа. Вечером в среду 16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем.Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, после атаки осколки упали на один из пляжей и территорию школы в Каче, а также на Северную сторону города. Никто из людей не пострадал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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