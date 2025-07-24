Два беспилотника сбили над Крымом
Над Крымом сбили два беспилотника
08:13 24.07.2025 (обновлено: 08:25 24.07.2025)
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Утром в четверг силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как отметили в военном ведомстве, вражеские БПЛА были уничтожены в течение часа с 6:20 до 7:20 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над территорией Республики Крым и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
В ночь на 24 июля ПВО сбила 39 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, а также над Краснодарским краем, сообщали ранее в Минобороны.
Утром в оперштабе Кубани сообщили, что в Сочи при падении обломков дронов погибла одна женщина и еще одна получила тяжелые ранения.
В ночь на 24 июля сообщалось об уничтожении 19 БПЛА ВСУ над Черным и Азовским морями. Крымский мост закрывали почти на три часа. Вечером в среду 16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем.
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, после атаки осколки упали на один из пляжей и территорию школы в Каче, а также на Северную сторону города. Никто из людей не пострадал.
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