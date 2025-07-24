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Авария на сетях в Евпатории: когда дадут воду
Авария на сетях в Евпатории: когда дадут воду - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Авария на сетях в Евпатории: когда дадут воду
Сроки восстановления водоснабжения в Евпатории пока сказать сложно из-за отсутствия информации о характере повреждений сетей. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T21:48
2025-07-24T21:48
2025-07-24T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Сроки восстановления водоснабжения в Евпатории пока сказать сложно из-за отсутствия информации о характере повреждений сетей. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.Сроки неизвестны"Сроки восстановления водоснабжения пока сказать сложно, необходимо сначала определить характер повреждения и масштаб проблемы", – сообщил он в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что ситуация аварийная, и о таком невозможно знать заранее, чтобы предупредить население. По словам Юрьева, специалисты ГУП РК "Вода Крыма" уже работают над устранением аварии.Вода по графикамТакже специалисты предприятия заняты составлением графиков подвоза воды населению завтра, отметил он.Ранее Юрьев сообщил, что вся Евпатория останется без воды в ночь на пятницу из-за аварии на сетях.Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с аварией на городском водоводе, из-за которой ограничивают водоснабжение на территории городского округа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализации "Аварий не будет": как новые сети повлияют на водоснабжение Евпатории В Феодосии отремонтировали один из самых аварийных участков водовода
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Авария на сетях в Евпатории: когда дадут воду
Вода по графикам: что происходит в Евпатории после аварии на водоводе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым.
Сроки восстановления водоснабжения в Евпатории пока сказать сложно из-за отсутствия информации о характере повреждений сетей. Об этом сообщил
глава администрации города Александр Юрьев.
Сроки неизвестны
"Сроки восстановления водоснабжения пока сказать сложно, необходимо сначала определить характер повреждения и масштаб проблемы", – сообщил он в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ситуация аварийная, и о таком невозможно знать заранее, чтобы предупредить население. По словам Юрьева, специалисты ГУП РК "Вода Крыма" уже работают над устранением аварии.
Вода по графикам
Также специалисты предприятия заняты составлением графиков подвоза воды населению завтра, отметил он.
"Завтра будет осуществляться подвоз воды, сейчас составляются графики. После этого они будут опубликованы на сайте "Воды Крыма" и на других официальных интернет-ресурсах", – добавил Юрьев.
Ранее Юрьев сообщил
, что вся Евпатория останется без воды в ночь на пятницу из-за аварии на сетях.
Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с аварией на городском водоводе, из-за которой ограничивают водоснабжение на территории городского округа.
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