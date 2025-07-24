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32 беспилотника сбили над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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32 беспилотника сбили над Черным и Азовским морями
32 беспилотника сбили над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 24.07.2025
32 беспилотника сбили над Черным и Азовским морями
39 украинских беспилотников уничтожены над Черным и Азовским морями, а также над Краснодарским краем за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T07:31
2025-07-24T07:53
черное море
азовское море
краснодарский край
кубань
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
пво
министерство обороны рф
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. 39 украинских беспилотников уничтожены над Черным и Азовским морями, а также над Краснодарским краем за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, атаки были отражены в период с 20.40 23 июля до 01.40 24 июля."Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении.Утром в оперштабе Кубани сообщили, что в Сочи при падении обломков дронов погибла одна женщина и еще одна получила тяжелые ранения. В ночь на 19 июля сообщалось об уничтожении 19 БПЛА ВСУ над Черным и Азовским морями. Крымский мост закрывали почти на три часа. Вечером в среду 16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, после атаки осколки упали на один из пляжей и территорию школы в Каче, а также на Северную сторону города. Никто из людей не пострадал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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черное море, азовское море, краснодарский край, кубань, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, пво, министерство обороны рф, новости, безопасность
32 беспилотника сбили над Черным и Азовским морями

Над Черным и Азовским морями и Краснодарским краем уничтожили 39 беспилотников ВСУ

07:31 24.07.2025 (обновлено: 07:53 24.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. 39 украинских беспилотников уничтожены над Черным и Азовским морями, а также над Краснодарским краем за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, атаки были отражены в период с 20.40 23 июля до 01.40 24 июля.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении.
Из них 21 вражеский БПЛА сбит над акваторией Черного моря, 11 – над Азовским морем, семь – над территорией Краснодарского края, уточнили в российском оборонном ведомстве.
Утром в оперштабе Кубани сообщили, что в Сочи при падении обломков дронов погибла одна женщина и еще одна получила тяжелые ранения.
В ночь на 19 июля сообщалось об уничтожении 19 БПЛА ВСУ над Черным и Азовским морями. Крымский мост закрывали почти на три часа. Вечером в среду 16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем.
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, после атаки осколки упали на один из пляжей и территорию школы в Каче, а также на Северную сторону города. Никто из людей не пострадал.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Черное мореАзовское мореКраснодарский крайКубаньБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУПВОМинистерство обороны РФНовостиБезопасность
 
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