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32 беспилотника сбили над Черным и Азовским морями

32 беспилотника сбили над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 24.07.2025

32 беспилотника сбили над Черным и Азовским морями

39 украинских беспилотников уничтожены над Черным и Азовским морями, а также над Краснодарским краем за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T07:31

2025-07-24T07:31

2025-07-24T07:53

черное море

азовское море

краснодарский край

кубань

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. 39 украинских беспилотников уничтожены над Черным и Азовским морями, а также над Краснодарским краем за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, атаки были отражены в период с 20.40 23 июля до 01.40 24 июля."Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении.Утром в оперштабе Кубани сообщили, что в Сочи при падении обломков дронов погибла одна женщина и еще одна получила тяжелые ранения. В ночь на 19 июля сообщалось об уничтожении 19 БПЛА ВСУ над Черным и Азовским морями. Крымский мост закрывали почти на три часа. Вечером в среду 16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, после атаки осколки упали на один из пляжей и территорию школы в Каче, а также на Северную сторону города. Никто из людей не пострадал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

азовское море

краснодарский край

кубань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, азовское море, краснодарский край, кубань, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, пво, министерство обороны рф, новости, безопасность