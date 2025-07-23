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Жара и грозы - погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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Жара и грозы - погода в Крыму в среду
Жара и грозы - погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Жара и грозы - погода в Крыму в среду
В среду в Крыму без осадков, лишь днем малоактивный атмосферный фронт вызовет в северных и восточных районах кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-23T00:01
2025-07-22T18:15
погода в крыму
крымская погода
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ялта
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судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму без осадков, лишь днем малоактивный атмосферный фронт вызовет в северных и восточных районах кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +31...33.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью южный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +31...33 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +21...+23 градуса, днем +31...+33.В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, севастополь
Жара и грозы - погода в Крыму в среду

Погода в Крыму в среду

00:01 23.07.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму без осадков, лишь днем малоактивный атмосферный фронт вызовет в северных и восточных районах кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…23; днем +31…36, в горах +24…29 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +31...33.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью южный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +31...33 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +21...+23 градуса, днем +31...+33.
В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентрСевастополь
 
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