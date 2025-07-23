https://crimea.ria.ru/20250723/zhara-i-grozy---pogoda-v-krymu-v-sredu-1148084092.html

Жара и грозы - погода в Крыму в среду

Жара и грозы - погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Жара и грозы - погода в Крыму в среду

В среду в Крыму без осадков, лишь днем малоактивный атмосферный фронт вызовет в северных и восточных районах кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-23T00:01

2025-07-23T00:01

2025-07-22T18:15

погода в крыму

крымская погода

симферополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0c/1132739541_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_f362568c3b62deaf17168070f4cba62c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму без осадков, лишь днем малоактивный атмосферный фронт вызовет в северных и восточных районах кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +31...33.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью южный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +31...33 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +21...+23 градуса, днем +31...+33.В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, севастополь