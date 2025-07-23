Рейтинг@Mail.ru
Зеленский расширил состав делегации от Украины на переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250723/zelenskiy-rasshiril-sostav-delegatsii-ot-ukrainy-na-peregovorakh-s-rossiey-1148153905.html
Зеленский расширил состав делегации от Украины на переговорах с Россией
Зеленский расширил состав делегации от Украины на переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Зеленский расширил состав делегации от Украины на переговорах с Россией
В состав украинской делегации для третьего раунда переговоров с Россией в Стамбуле вошли два новых участника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T11:51
2025-07-23T11:51
украина
владимир зеленский
переговоры
политика
внешняя политика
турция
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0d/1147925333_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_3720ca5180de488cf9f8cbe3fa8299c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В состав украинской делегации для третьего раунда переговоров с Россией в Стамбуле вошли два новых участника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ Владимира Зеленского.Уточняется, что ряды украинских дипломатов пополнили представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Колбаса и заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский.Кроме того, вместо начальника управления международного и операционного права центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексея Маловецкого в Стамбул отправился его заместитель Андрей Фомин, указывается в указе.В субботу Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил провести очередную встречу российской и украинской переговорных групп на текущей неделе. Днем ранее Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией, заявив, что переговорную динамику надо увеличивать.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто возглавит украинскую делегацию на новом раунде переговоров в СтамбулеТретий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблемаЗеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции
украина
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0d/1147925333_97:0:1235:853_1920x0_80_0_0_2ab23359267f7fe68685f0d84e35c401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, владимир зеленский, переговоры, политика, внешняя политика, турция, новости
Зеленский расширил состав делегации от Украины на переговорах с Россией

Зеленский ввел двух новых представителей в делегацию Украины на переговорах с Россией

11:51 23.07.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСовещание у главы киевского режима Владимира Зеленского
Совещание у главы киевского режима Владимира Зеленского
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В состав украинской делегации для третьего раунда переговоров с Россией в Стамбуле вошли два новых участника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ Владимира Зеленского.
Уточняется, что ряды украинских дипломатов пополнили представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Колбаса и заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский.
Кроме того, вместо начальника управления международного и операционного права центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексея Маловецкого в Стамбул отправился его заместитель Андрей Фомин, указывается в указе.
В субботу Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил провести очередную встречу российской и украинской переговорных групп на текущей неделе. Днем ранее Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией, заявив, что переговорную динамику надо увеличивать.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кто возглавит украинскую делегацию на новом раунде переговоров в Стамбуле
Третий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблема
Зеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции
 
УкраинаВладимир ЗеленскийПереговорыПолитикаВнешняя политикаТурцияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:24Под Феодосией тушат пожар
15:13Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
14:55Опасные игры: в Алуште подростков сняли с крыши
14:44Магнитные бури несут к Земле потоки солнечного ветра
14:32Сгустки мазута выбросило на несколько километров Черноморского побережья
14:22В Крыму возбудили более 450 дел о коррупции с начала года
14:12ПСБ запустил в Крыму новый накопительный счет для малого бизнеса
13:58Премьер-министр Японии уходит в отставку – СМИ
13:47Новости СВО: Киев теряет людей и технику
13:28Украинские страсти: грозит ли Киеву новый Майдан
13:15На осквернителей Обелиска Славы в Феодосии возбудили уголовное дело
13:00Переговоры России и Украины: какие вопросы рассмотрят на встрече в среду
12:44Сбербанк заключил первую в Крыму лизинговую сделку по новой госпрограмме
12:26Жизнь и сцена Оззи Осборна
12:14Под контроль ВС РФ перешел еще один населенный пункт в Сумской области
12:09Сырский пожаловался на темпы мобилизации
11:51Зеленский расширил состав делегации от Украины на переговорах с Россией
11:31Эксперт назвал причину "неровной риторики" Трампа в отношении России
11:14В Ленинском районе Крыма проведут подрывы опасных предметов
11:03В Крыму ведется массированная DDoS-атака на крупных операторов связи
Лента новостейМолния