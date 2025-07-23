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Зеленский расширил состав делегации от Украины на переговорах с Россией
Зеленский расширил состав делегации от Украины на переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Зеленский расширил состав делегации от Украины на переговорах с Россией
В состав украинской делегации для третьего раунда переговоров с Россией в Стамбуле вошли два новых участника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T11:51
2025-07-23T11:51
2025-07-23T11:51
украина
владимир зеленский
переговоры
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В состав украинской делегации для третьего раунда переговоров с Россией в Стамбуле вошли два новых участника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ Владимира Зеленского.Уточняется, что ряды украинских дипломатов пополнили представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Колбаса и заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский.Кроме того, вместо начальника управления международного и операционного права центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексея Маловецкого в Стамбул отправился его заместитель Андрей Фомин, указывается в указе.В субботу Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил провести очередную встречу российской и украинской переговорных групп на текущей неделе. Днем ранее Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией, заявив, что переговорную динамику надо увеличивать.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто возглавит украинскую делегацию на новом раунде переговоров в СтамбулеТретий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблемаЗеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, владимир зеленский, переговоры, политика, внешняя политика, турция, новости
Зеленский расширил состав делегации от Украины на переговорах с Россией
Зеленский ввел двух новых представителей в делегацию Украины на переговорах с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В состав украинской делегации для третьего раунда переговоров с Россией в Стамбуле вошли два новых участника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ Владимира Зеленского.
Уточняется, что ряды украинских дипломатов пополнили представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Колбаса и заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский.
Кроме того, вместо начальника управления международного и операционного права центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексея Маловецкого в Стамбул отправился его заместитель Андрей Фомин, указывается в указе.
В субботу Владимир Зеленский сообщил
, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил провести очередную встречу российской и украинской переговорных групп на текущей неделе. Днем ранее Зеленский поручил
Умерову активизировать переговоры с Россией, заявив, что переговорную динамику надо увеличивать.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
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