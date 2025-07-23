https://crimea.ria.ru/20250723/zelenskiy-rasshiril-sostav-delegatsii-ot-ukrainy-na-peregovorakh-s-rossiey-1148153905.html

Зеленский расширил состав делегации от Украины на переговорах с Россией

Зеленский расширил состав делегации от Украины на переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Зеленский расширил состав делегации от Украины на переговорах с Россией

В состав украинской делегации для третьего раунда переговоров с Россией в Стамбуле вошли два новых участника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T11:51

2025-07-23T11:51

2025-07-23T11:51

украина

владимир зеленский

переговоры

политика

внешняя политика

турция

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0d/1147925333_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_3720ca5180de488cf9f8cbe3fa8299c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В состав украинской делегации для третьего раунда переговоров с Россией в Стамбуле вошли два новых участника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ Владимира Зеленского.Уточняется, что ряды украинских дипломатов пополнили представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Колбаса и заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский.Кроме того, вместо начальника управления международного и операционного права центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексея Маловецкого в Стамбул отправился его заместитель Андрей Фомин, указывается в указе.В субботу Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил провести очередную встречу российской и украинской переговорных групп на текущей неделе. Днем ранее Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией, заявив, что переговорную динамику надо увеличивать.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто возглавит украинскую делегацию на новом раунде переговоров в СтамбулеТретий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблемаЗеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции

украина

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, переговоры, политика, внешняя политика, турция, новости