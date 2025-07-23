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В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 23.07.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщение об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T19:01
2025-07-23T19:01
севастополь
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крым
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михаил развожаев
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщение об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Ранее в Севастополе по итогам заседания оперштаба ввели два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!". Разработано новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи.23 сентября прошлого года в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS. Также власти региона решили улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, крым, срочные новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Севастополе

19:01 23.07.2025
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщение об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил он.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.
Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Ранее в Севастополе по итогам заседания оперштаба ввели два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!". Разработано новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи.
23 сентября прошлого года в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS. Также власти региона решили улучшить систему оповещения.
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СевастопольНовости СевастополяКрымСрочные новости КрымаМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
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