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В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 23.07.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщение об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T19:01
2025-07-23T19:01
2025-07-23T19:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщение об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Ранее в Севастополе по итогам заседания оперштаба ввели два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!". Разработано новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи.23 сентября прошлого года в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS. Также власти региона решили улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Севастополе