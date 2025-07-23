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В РФ вышли на 100-процентный показатель по реализации посланий президента - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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В РФ вышли на 100-процентный показатель по реализации посланий президента
В РФ вышли на 100-процентный показатель по реализации посланий президента - РИА Новости Крым, 23.07.2025
В РФ вышли на 100-процентный показатель по реализации посланий президента
Госдума в текущем году вышла на 100% показатель по реализации посланий президента России. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель Госдумы... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T19:25
2025-07-23T19:50
новости
государственная дума рф
вячеслав володин
владимир путин (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Госдума в текущем году вышла на 100% показатель по реализации посланий президента России. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги весенней сессии.Он добавил, что надо заниматься повышением качества принимаемых законов."Это значит законы должны быть прямого действия. Сегодня мы анализировали и таких законов 71%. Это действительно показатель того, что стали больше заниматься обсуждением законов, тщательно подходить к их принятию. И для нас качество и их эффективность является приоритетом перед количественными показателями", – подчеркнул Володин.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов. Среди них закон об увеличении пособия по беременности для студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума. А также закон, который вводит в правовое поле понятие "стратегически значимые лекарственные средства".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 13 млн россиян запретили себе оформление кредитов на "Госуслугах"В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублейПутин рассказал о развитии отечественного автопрома
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, государственная дума рф, вячеслав володин, владимир путин (политик), общество
В РФ вышли на 100-процентный показатель по реализации посланий президента

Госдума вышла на 100-процентный показатель по реализации посланий президента России

19:25 23.07.2025 (обновлено: 19:50 23.07.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Госдума в текущем году вышла на 100% показатель по реализации посланий президента России. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги весенней сессии.

"Мы вышли на стопроцентный показатель по реализации посланий президента. Сейчас у правительства, региональных органов власти есть все возможности для того, чтобы решать задачи, поставленные Вами в рамках послания Федеральному собранию", – проинформировал Володин президента РФ.

Он добавил, что надо заниматься повышением качества принимаемых законов.
"Это значит законы должны быть прямого действия. Сегодня мы анализировали и таких законов 71%. Это действительно показатель того, что стали больше заниматься обсуждением законов, тщательно подходить к их принятию. И для нас качество и их эффективность является приоритетом перед количественными показателями", – подчеркнул Володин.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов. Среди них закон об увеличении пособия по беременности для студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума. А также закон, который вводит в правовое поле понятие "стратегически значимые лекарственные средства".
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