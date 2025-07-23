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Украинские дети находятся в России под госконтролем – Мединский
Украинские дети находятся в России под госконтролем – Мединский - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Украинские дети находятся в России под госконтролем – Мединский
Украинские дети, находящиеся на территории России, под государственным контролем, в достатке и безопасности пребывают в соответствующих детских учреждениях. Об... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T22:51
2025-07-23T22:51
2025-07-23T22:53
владимир мединский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Украинские дети, находящиеся на территории России, под государственным контролем, в достатке и безопасности пребывают в соответствующих детских учреждениях. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.Также глава российской делегации напомнил, что около 30 мирных жителей Курской области, эвакуированных ВСУ на территорию Украины, по-прежнему не возвращены домой. Причина, по которой это происходит, до сих пор не ясна.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Украина договорились об обмене пленными по 1200 человекМосква предложила Киеву сформировать три рабочих группы для работы онлайнРоссия предложила Украине короткие перемирия до 48 часов
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владимир мединский, россия, дети, переговоры, турция, новости, украина
Украинские дети находятся в России под госконтролем – Мединский
Украинские дети находятся в России под государственным контролем – Мединский
22:51 23.07.2025 (обновлено: 22:53 23.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Украинские дети, находящиеся на территории России, под государственным контролем, в достатке и безопасности пребывают в соответствующих детских учреждениях. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.
"Сейчас они все (украинские дети, находящиеся в России ред.) под государственным контролем, в достатке и в безопасности находятся в соответствующих детских учреждениях", – заявил Мединский журналистам после третьего раунда российско-украинских переговоров во дворце Чираган.
Также глава российской делегации напомнил
, что около 30 мирных жителей Курской области, эвакуированных ВСУ на территорию Украины, по-прежнему не возвращены домой. Причина, по которой это происходит, до сих пор не ясна.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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