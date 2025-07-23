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Три человека погибли в ДТП на трассе Новороссийск – Керчь - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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Три человека погибли в ДТП на трассе Новороссийск – Керчь
Три человека погибли в ДТП на трассе Новороссийск – Керчь - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Три человека погибли в ДТП на трассе Новороссийск – Керчь
В Темрюкском районе на автодороге Новороссийск – Керчь произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает главк МВД по... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T18:15
2025-07-23T18:15
краснодарский край
дтп
происшествия
новороссийск
керчь
темрюкский район
мвд по краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. В Темрюкском районе на автодороге Новороссийск – Керчь произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает главк МВД по Краснодарскому краю.Авария произошла в среду в 12:30. Водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу через сплошную и столкнулся с двумя машинами: ВАЗ 2109 и Volkswagen Polo.Кроме того, с травмами в больницу доставлена пассажирка ВАЗа. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в Алуште.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пассажирский автобус столкнулся с легковушкой – есть пострадавшиеЧетырехлетний мальчик за рулем отцовского авто сбил 2-летнюю сеструЗа неделю в Крыму в ДТП погибли двое детей и восемь взрослых
краснодарский край
новороссийск
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, дтп, происшествия, новороссийск, керчь, темрюкский район, мвд по краснодарскому краю
Три человека погибли в ДТП на трассе Новороссийск – Керчь

В страшном ДТП на автодороге Новороссийск – Керчь погибли три человека – МВД

18:15 23.07.2025
 
© 23 МВДДТП в Темрюкском районе
ДТП в Темрюкском районе
© 23 МВД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. В Темрюкском районе на автодороге Новороссийск – Керчь произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает главк МВД по Краснодарскому краю.
Авария произошла в среду в 12:30. Водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу через сплошную и столкнулся с двумя машинами: ВАЗ 2109 и Volkswagen Polo.
"На месте от полученных травм скончались водитель и пассажир "Ниссан", а также водитель отечественного авто", – уточнили в полиции.
Кроме того, с травмами в больницу доставлена пассажирка ВАЗа. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в Алуште.
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Краснодарский крайДТППроисшествияНовороссийскКерчьТемрюкский районМВД по Краснодарскому краю
 
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