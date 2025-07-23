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Три человека погибли в ДТП на трассе Новороссийск – Керчь

Три человека погибли в ДТП на трассе Новороссийск – Керчь - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Три человека погибли в ДТП на трассе Новороссийск – Керчь

В Темрюкском районе на автодороге Новороссийск – Керчь произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает главк МВД по... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T18:15

2025-07-23T18:15

2025-07-23T18:15

краснодарский край

дтп

происшествия

новороссийск

керчь

темрюкский район

мвд по краснодарскому краю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. В Темрюкском районе на автодороге Новороссийск – Керчь произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает главк МВД по Краснодарскому краю.Авария произошла в среду в 12:30. Водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу через сплошную и столкнулся с двумя машинами: ВАЗ 2109 и Volkswagen Polo.Кроме того, с травмами в больницу доставлена пассажирка ВАЗа. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в Алуште.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пассажирский автобус столкнулся с легковушкой – есть пострадавшиеЧетырехлетний мальчик за рулем отцовского авто сбил 2-летнюю сеструЗа неделю в Крыму в ДТП погибли двое детей и восемь взрослых

краснодарский край

новороссийск

керчь

темрюкский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, дтп, происшествия, новороссийск, керчь, темрюкский район, мвд по краснодарскому краю