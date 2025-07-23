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Сгустки мазута выбросило на несколько километров Черноморского побережья

Сгустки мазута выбросило на несколько километров Черноморского побережья - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Сгустки мазута выбросило на несколько километров Черноморского побережья

В Темрюкском районе, в поселках Волна и Артющенко, обнаружены новые выбросы мелкой фракции мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T14:32

2025-07-23T14:32

2025-07-23T14:23

краснодарский край

новости

кубань

темрюкский район

происшествия

экология

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. В Темрюкском районе, в поселках Волна и Артющенко, обнаружены новые выбросы мелкой фракции мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.В публикации уточняется, что во время мониторинга береговой линии обнаружили сгустки нефтепродуктов размером от 3 до 10 сантиметров.На месте работают сотрудники МЧС, администрации Темрюкского района и сельских поселений, муниципальной Аварийно-спасательной службы, Кубань-СПАС и волонтеры – всего 90 человек и 13 единиц техники.В начале июля в пресс-службе правительства России сообщали, что после разлива мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе очистили 673 километра береговой линии, собрав 167 тысяч тонн загрязненного песка.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Эвакуировать с судов удалось 27 моряков, один погиб. В море в результате аварии попало около 2,4 тысячи тонн мазута.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холерыВодолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазутаКупание в море в зоне ЧС – на Кубани распространяется новый фейк

краснодарский край

кубань

темрюкский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, кубань, темрюкский район, происшествия, экология, разлив нефтепродуктов в черном море