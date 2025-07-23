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Сгустки мазута выбросило на несколько километров Черноморского побережья - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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Сгустки мазута выбросило на несколько километров Черноморского побережья
Сгустки мазута выбросило на несколько километров Черноморского побережья - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Сгустки мазута выбросило на несколько километров Черноморского побережья
В Темрюкском районе, в поселках Волна и Артющенко, обнаружены новые выбросы мелкой фракции мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T14:32
2025-07-23T14:23
краснодарский край
новости
кубань
темрюкский район
происшествия
экология
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. В Темрюкском районе, в поселках Волна и Артющенко, обнаружены новые выбросы мелкой фракции мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.В публикации уточняется, что во время мониторинга береговой линии обнаружили сгустки нефтепродуктов размером от 3 до 10 сантиметров.На месте работают сотрудники МЧС, администрации Темрюкского района и сельских поселений, муниципальной Аварийно-спасательной службы, Кубань-СПАС и волонтеры – всего 90 человек и 13 единиц техники.В начале июля в пресс-службе правительства России сообщали, что после разлива мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе очистили 673 километра береговой линии, собрав 167 тысяч тонн загрязненного песка.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Эвакуировать с судов удалось 27 моряков, один погиб. В море в результате аварии попало около 2,4 тысячи тонн мазута.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холерыВодолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазутаКупание в море в зоне ЧС – на Кубани распространяется новый фейк
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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96
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краснодарский край, новости, кубань, темрюкский район, происшествия, экология, разлив нефтепродуктов в черном море
Сгустки мазута выбросило на несколько километров Черноморского побережья

Сгустки мазута выбросило на несколько километров морского побережья Краснодарского края

14:32 23.07.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайВ Темрюкском районе убирают новые выбросы мелкой фракции мазута
В Темрюкском районе убирают новые выбросы мелкой фракции мазута
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. В Темрюкском районе, в поселках Волна и Артющенко, обнаружены новые выбросы мелкой фракции мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
В публикации уточняется, что во время мониторинга береговой линии обнаружили сгустки нефтепродуктов размером от 3 до 10 сантиметров.

"Протяженность выбросов в районе поселка Волна составляет около 1 километра, в районе поселка Артющенко – порядка 3-4 километров", – добавили в оперштабе.

На месте работают сотрудники МЧС, администрации Темрюкского района и сельских поселений, муниципальной Аварийно-спасательной службы, Кубань-СПАС и волонтеры всего 90 человек и 13 единиц техники.
В начале июля в пресс-службе правительства России сообщали, что после разлива мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе очистили 673 километра береговой линии, собрав 167 тысяч тонн загрязненного песка.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Эвакуировать с судов удалось 27 моряков, один погиб. В море в результате аварии попало около 2,4 тысячи тонн мазута.
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Краснодарский крайНовостиКубаньТемрюкский районПроисшествияЭкологияРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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