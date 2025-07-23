https://crimea.ria.ru/20250723/putin-uvelichil-posobiya-po-beremennosti-dlya-studentok-1148167123.html
Путин увеличил пособия по беременности для студенток
Путин увеличил пособия по беременности для студенток - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Путин увеличил пособия по беременности для студенток
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T17:29
2025-07-23T17:29
2025-07-23T17:27
россия
новости
пособие по беременности и родам
господдержка
беременность
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума. Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации.Речь идет о пособиях по беременности и родам, единовременном пособии по рождению ребенка, ежемесячной выплате по уходу за ребенком. Это касается женщин, обучающихся на очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях высшего и среднего звена, организациях дополнительного профобразования, а также женщин, уволенных в период беременности или отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией предприятия, и жен военнослужащих по призыву.Пособие по беременности и родам для женщин, которые становятся матерями во время очной учебы в вузах, в среднем вырастет до 90 тысяч рублей уже с сентября текущего года, сообщала ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беременным студенткам увеличили пособие до 90 тысяч рублейВ России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублейСколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, новости, пособие по беременности и родам, господдержка, беременность, владимир путин (политик)
Путин увеличил пособия по беременности для студенток
Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток до 100%