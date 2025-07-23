https://crimea.ria.ru/20250723/putin-podpisal-zakon-o-sozdanii-perechnya-strategicheski-znachimykh-lekarstv-1148167023.html

Путин подписал закон о создании перечня стратегически значимых лекарств

Путин подписал закон о создании перечня стратегически значимых лекарств - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Путин подписал закон о создании перечня стратегически значимых лекарств

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в правовое поле понятие "стратегически значимые лекарственные средства" и закрепляет за... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T17:44

2025-07-23T17:44

2025-07-23T17:44

новости

лекарства

здоровье

закон и право

владимир путин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147993069_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_fb4445e88bd700ac43f3e37bbf2ac5bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в правовое поле понятие "стратегически значимые лекарственные средства" и закрепляет за правительством полномочия по формированию их перечня, сообщает РИА Новости.Документ официально опубликован и вступит в силу с 1 сентября 2025 года.Согласно новому закону, стратегически значимыми считаются лекарства, приоритетные для системы здравоохранения, в том числе предназначенные для профилактики и лечения наиболее распространенных заболеваний в России. Их производство должно быть обеспечено на территории Российской Федерации.Кроме того, теперь перечень таких препаратов, а также порядок и критерии его формирования будет определять правительство РФ.Ранее правительство России упростило регистрацию цен на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Лекарственное опьянение": в Крыму разъяснили поправки к новому законуВ России расширили перечень жизненно важных лекарствВ Крыму на федеральные деньги обновят приемные отделения больниц

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, лекарства, здоровье, закон и право, владимир путин (политик)