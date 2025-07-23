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Путин подписал закон о создании перечня стратегически значимых лекарств - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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Путин подписал закон о создании перечня стратегически значимых лекарств
Путин подписал закон о создании перечня стратегически значимых лекарств - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Путин подписал закон о создании перечня стратегически значимых лекарств
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в правовое поле понятие "стратегически значимые лекарственные средства" и закрепляет за... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T17:44
2025-07-23T17:44
новости
лекарства
здоровье
закон и право
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в правовое поле понятие "стратегически значимые лекарственные средства" и закрепляет за правительством полномочия по формированию их перечня, сообщает РИА Новости.Документ официально опубликован и вступит в силу с 1 сентября 2025 года.Согласно новому закону, стратегически значимыми считаются лекарства, приоритетные для системы здравоохранения, в том числе предназначенные для профилактики и лечения наиболее распространенных заболеваний в России. Их производство должно быть обеспечено на территории Российской Федерации.Кроме того, теперь перечень таких препаратов, а также порядок и критерии его формирования будет определять правительство РФ.Ранее правительство России упростило регистрацию цен на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Лекарственное опьянение": в Крыму разъяснили поправки к новому законуВ России расширили перечень жизненно важных лекарствВ Крыму на федеральные деньги обновят приемные отделения больниц
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новости, лекарства, здоровье, закон и право, владимир путин (политик)
Путин подписал закон о создании перечня стратегически значимых лекарств

Перечень стратегически значимых лекарств появится в России – Путин подписал закон

17:44 23.07.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектПокупатель в аптеке
Покупатель в аптеке - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в правовое поле понятие "стратегически значимые лекарственные средства" и закрепляет за правительством полномочия по формированию их перечня, сообщает РИА Новости.
Документ официально опубликован и вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Согласно новому закону, стратегически значимыми считаются лекарства, приоритетные для системы здравоохранения, в том числе предназначенные для профилактики и лечения наиболее распространенных заболеваний в России. Их производство должно быть обеспечено на территории Российской Федерации.
Кроме того, теперь перечень таких препаратов, а также порядок и критерии его формирования будет определять правительство РФ.
Ранее правительство России упростило регистрацию цен на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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