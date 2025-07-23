https://crimea.ria.ru/20250723/protiv-dipfeykov-i-ekstremizma-kak-rabotaet-zakon-o-kiberprestupleniyakh-1148166411.html

Против дипфейков и экстремизма: как работает закон о киберпреступлениях

Против дипфейков и экстремизма: как работает закон о киберпреступлениях - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Против дипфейков и экстремизма: как работает закон о киберпреступлениях

Использование дипфейков теперь признано отягчающим обстоятельством при совершении киберпреступлений. Об этом во время совещания президента РФ Владимира Путина с РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T17:37

2025-07-23T17:37

2025-07-23T17:39

дипфейк

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экстремизм

министерство юстиции россии

киберпреступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. Использование дипфейков теперь признано отягчающим обстоятельством при совершении киберпреступлений. Об этом во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.Госдума во вторник приняла закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.Также закон вводит штраф от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный доступ к экстремистским материалам, включенным в официальный реестр Минюста. Сейчас в перечне содержится около 5,5 тысячи наименований, признанных экстремистскими решением суда.Однако, как отметил министр, рядовых пользователей этот пункт затронет лишь в случае доказанного умысла.По его словам, штрафы предусмотрены только для тех, кто сознательно ищет и просматривает запрещенные материалы, осознавая их статус. Это, по мнению ведомства, касается, прежде всего, приверженцев радикальных идеологий и организаторов экстремистских сообществ.Министр также указал на проблему игнорирования требований российской стороны со стороны зарубежных платформ."Зарубежные цифровые платформы отказываются удалять у себя такие материалы по запросу Роскомнадзора. У нас сейчас более 20 тысяч таких запросов висит, и они не удаляют эти материалы", – сообщил он.Он добавил, что в настоящее время законопроект ожидает рассмотрения в Совете Федерации.К закону о штрафах за поиск экстремистского контента необходимы поправки, без которых новая норма мешает полноценной работе СМИ, заявляла ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250723/poisk-zapreschennogo-kontenta-cherez-vpn-v-rossii--yurist-razyasnil-nyuansy-1148151119.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дипфейк, интернет, новости, кибербезопасность, экстремизм, министерство юстиции россии, киберпреступность