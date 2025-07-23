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Против дипфейков и экстремизма: как работает закон о киберпреступлениях - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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Против дипфейков и экстремизма: как работает закон о киберпреступлениях
Против дипфейков и экстремизма: как работает закон о киберпреступлениях - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Против дипфейков и экстремизма: как работает закон о киберпреступлениях
Использование дипфейков теперь признано отягчающим обстоятельством при совершении киберпреступлений. Об этом во время совещания президента РФ Владимира Путина с РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T17:37
2025-07-23T17:39
дипфейк
интернет
новости
кибербезопасность
экстремизм
министерство юстиции россии
киберпреступность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. Использование дипфейков теперь признано отягчающим обстоятельством при совершении киберпреступлений. Об этом во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.Госдума во вторник приняла закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.Также закон вводит штраф от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный доступ к экстремистским материалам, включенным в официальный реестр Минюста. Сейчас в перечне содержится около 5,5 тысячи наименований, признанных экстремистскими решением суда.Однако, как отметил министр, рядовых пользователей этот пункт затронет лишь в случае доказанного умысла.По его словам, штрафы предусмотрены только для тех, кто сознательно ищет и просматривает запрещенные материалы, осознавая их статус. Это, по мнению ведомства, касается, прежде всего, приверженцев радикальных идеологий и организаторов экстремистских сообществ.Министр также указал на проблему игнорирования требований российской стороны со стороны зарубежных платформ."Зарубежные цифровые платформы отказываются удалять у себя такие материалы по запросу Роскомнадзора. У нас сейчас более 20 тысяч таких запросов висит, и они не удаляют эти материалы", – сообщил он.Он добавил, что в настоящее время законопроект ожидает рассмотрения в Совете Федерации.К закону о штрафах за поиск экстремистского контента необходимы поправки, без которых новая норма мешает полноценной работе СМИ, заявляла ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дипфейк, интернет, новости, кибербезопасность, экстремизм, министерство юстиции россии, киберпреступность
Против дипфейков и экстремизма: как работает закон о киберпреступлениях

Применение дипфейков при преступлениях будет считаться отягчающим обстоятельством – Шадаев

17:37 23.07.2025 (обновлено: 17:39 23.07.2025)
 
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© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. Использование дипфейков теперь признано отягчающим обстоятельством при совершении киберпреступлений. Об этом во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.
Госдума во вторник приняла закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.

"Масштаб совершаемых в этой сфере преступлений требует от нас внедрять новые решения. Например, мы приняли решение использование дипфейков признать отягчающим вину обстоятельством при совершении преступлений", – подчеркнул Шадаев.

Также закон вводит штраф от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный доступ к экстремистским материалам, включенным в официальный реестр Минюста. Сейчас в перечне содержится около 5,5 тысячи наименований, признанных экстремистскими решением суда.
Однако, как отметил министр, рядовых пользователей этот пункт затронет лишь в случае доказанного умысла.
"Если пользователь не знал о том, что это материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет… Поэтому здесь рядовые граждане могут чувствовать себя спокойно", – разъяснил Шадаев.
По его словам, штрафы предусмотрены только для тех, кто сознательно ищет и просматривает запрещенные материалы, осознавая их статус. Это, по мнению ведомства, касается, прежде всего, приверженцев радикальных идеологий и организаторов экстремистских сообществ.
Министр также указал на проблему игнорирования требований российской стороны со стороны зарубежных платформ.
"Зарубежные цифровые платформы отказываются удалять у себя такие материалы по запросу Роскомнадзора. У нас сейчас более 20 тысяч таких запросов висит, и они не удаляют эти материалы", – сообщил он.
Он добавил, что в настоящее время законопроект ожидает рассмотрения в Совете Федерации.
К закону о штрафах за поиск экстремистского контента необходимы поправки, без которых новая норма мешает полноценной работе СМИ, заявляла ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
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