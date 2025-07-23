https://crimea.ria.ru/20250723/prestupleniya-protiv-detey-v-krymu--kakova-dinamika-1148160899.html

Преступления против детей в Крыму – какова динамика

Преступления против детей в Крыму – какова динамика - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Преступления против детей в Крыму – какова динамика

В Крыму количество преступлений против несовершеннолетних по сравнению с прошлым годом уменьшилось почти в полтора раза. Об этом в эксклюзивном интервью РИА... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T16:27

2025-07-23T16:27

2025-07-23T16:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму количество преступлений против несовершеннолетних по сравнению с прошлым годом уменьшилось почти в полтора раза. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.По словам Терентьева, большая часть преступлений против детей – полового характера и совершается лицами из близкого круга общения несовершеннолетних."Здесь мы даем оценку семье, органам профилактики и применяем меры воздействия, чтобы в дальнейшем предотвратить такие трагедии", – отметил он.Полное интервью с руководителем Главного следственного Управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимиром Терентьевым читайте на сайте РИА Новости Крым 23 июля в 18:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму педофилу дали 12 лет строгого режимаЖителя Евпатории приговорили к 14 годам за насилие над падчерицей15 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофила

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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