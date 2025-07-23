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Преступления против детей в Крыму – какова динамика - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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Преступления против детей в Крыму – какова динамика
Преступления против детей в Крыму – какова динамика - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Преступления против детей в Крыму – какова динамика
В Крыму количество преступлений против несовершеннолетних по сравнению с прошлым годом уменьшилось почти в полтора раза. Об этом в эксклюзивном интервью РИА... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T16:27
2025-07-23T16:23
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму количество преступлений против несовершеннолетних по сравнению с прошлым годом уменьшилось почти в полтора раза. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.По словам Терентьева, большая часть преступлений против детей – полового характера и совершается лицами из близкого круга общения несовершеннолетних."Здесь мы даем оценку семье, органам профилактики и применяем меры воздействия, чтобы в дальнейшем предотвратить такие трагедии", – отметил он.Полное интервью с руководителем Главного следственного Управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимиром Терентьевым читайте на сайте РИА Новости Крым 23 июля в 18:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму педофилу дали 12 лет строгого режимаЖителя Евпатории приговорили к 14 годам за насилие над падчерицей15 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофила
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владимир терентьев, крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, преступность, дети
Преступления против детей в Крыму – какова динамика

В Крыму количество преступлений против несовершеннолетних снизилось почти в 1,5 раза – СК

16:27 23.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму количество преступлений против несовершеннолетних по сравнению с прошлым годом уменьшилось почти в полтора раза. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.

"С начала года возбуждено 164 уголовных дела по различным преступным фактам в отношении несовершеннолетних. В то время как за аналогичный период прошлого года совершено было 202 преступления. У нас идет значительное снижение, в том числе за счет профилактической работы", – сказал руководитель ведомства.

По словам Терентьева, большая часть преступлений против детей – полового характера и совершается лицами из близкого круга общения несовершеннолетних.
"Здесь мы даем оценку семье, органам профилактики и применяем меры воздействия, чтобы в дальнейшем предотвратить такие трагедии", – отметил он.
Полное интервью с руководителем Главного следственного Управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимиром Терентьевым читайте на сайте РИА Новости Крым 23 июля в 18:00.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир ТерентьевКрымГСУ СК России по Крыму и СевастополюНовости КрымаПреступностьдети
 
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