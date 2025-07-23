Преступления против детей в Крыму – какова динамика
В Крыму количество преступлений против несовершеннолетних снизилось почти в 1,5 раза – СК
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму количество преступлений против несовершеннолетних по сравнению с прошлым годом уменьшилось почти в полтора раза. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.
"С начала года возбуждено 164 уголовных дела по различным преступным фактам в отношении несовершеннолетних. В то время как за аналогичный период прошлого года совершено было 202 преступления. У нас идет значительное снижение, в том числе за счет профилактической работы", – сказал руководитель ведомства.
По словам Терентьева, большая часть преступлений против детей – полового характера и совершается лицами из близкого круга общения несовершеннолетних.
"Здесь мы даем оценку семье, органам профилактики и применяем меры воздействия, чтобы в дальнейшем предотвратить такие трагедии", – отметил он.
Полное интервью с руководителем Главного следственного Управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимиром Терентьевым читайте на сайте РИА Новости Крым 23 июля в 18:00.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: