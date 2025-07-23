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Премьер-министр Японии уходит в отставку – СМИ

Премьер-министр Японии уходит в отставку – СМИ - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Премьер-министр Японии уходит в отставку – СМИ

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил о намерении до конца августа объявить о своей отставке. Об этом пишет японская газета Мainichi. РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T13:58

2025-07-23T13:58

2025-07-23T13:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил о намерении до конца августа объявить о своей отставке. Об этом пишет японская газета Мainichi.В статье отмечается, что из-за обещания остаться у власти японский премьер сталкивается с растущим сопротивлением внутри правящей партии. На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента, получив 122 места из 248. У оппозиционной Конституционно-демократической партии – 126 мандатов.Это второе подряд крупное электоральное поражение для Исибы. Осенью прошлого года правящая коалиция уже потеряла большинство в ключевой нижней палате парламента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, в мире, политика, новости, выборы