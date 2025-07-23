Премьер-министр Японии уходит в отставку – СМИ
Премьер Японии Сигэру Исиба уходит в отставку – СМИ
© AP Photo David MareuilПремьер-министр Японии Сигэру Исиба
© AP Photo David Mareuil
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил о намерении до конца августа объявить о своей отставке. Об этом пишет японская газета Мainichi.
"Отставка премьер-министра Японии Сигэру Исибы рассматривается как неизбежная после серьезного поражения правящей коалиции на выборах в Палату советников (верхняя палата японского парламента – ред.)", - пишет издание со ссылкой на руководители правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), главой которой является Исиба.
В статье отмечается, что из-за обещания остаться у власти японский премьер сталкивается с растущим сопротивлением внутри правящей партии.
На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента, получив 122 места из 248. У оппозиционной Конституционно-демократической партии – 126 мандатов.
Это второе подряд крупное электоральное поражение для Исибы. Осенью прошлого года правящая коалиция уже потеряла большинство в ключевой нижней палате парламента.
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