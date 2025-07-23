https://crimea.ria.ru/20250723/peregovory-rossii-i-ukrainy-kakie-voprosy-rassmotryat-na-vstreche-v-sredu-1148155118.html

Переговоры России и Украины: какие вопросы рассмотрят на встрече в среду

Переговоры России и Украины: какие вопросы рассмотрят на встрече в среду - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Переговоры России и Украины: какие вопросы рассмотрят на встрече в среду

Российская делегация отправилась в Турцию на переговоры с украинской стороной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил вылет группы российских... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T13:00

2025-07-23T13:00

2025-07-23T13:32

новости

россия

переговоры

турция

стамбул

дмитрий песков

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/02/1122559927_0:0:3309:1861_1920x0_80_0_0_463ca90961e33a95b414bd030e6a0baa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Российская делегация отправилась в Турцию на переговоры с украинской стороной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил вылет группы российских переговорщиков в Стамбул. Он уточнил, что встреча ожидается вечером в среду.Делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, изменений в составе переговорной группы нет. В ходе встречи будут рассмотрены вопросы, связанные с проектами меморандумов по урегулированию и продолжению взаимных обменов.При необходимости будут подниматься и другие темы. По мнению Пескова, разговор будет сложным: проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, неоднократно заявлял ранее президент России Владимир Путин. Что касается меморандумов, это два противоположных документа, но переговоры для того и проводятся, чтобы искать пути сближения, заявлял президент.В субботу глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил провести очередную встречу российской и украинской переговорных групп на текущей неделе. Днем ранее Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией, заявив, что переговорную динамику надо увеличивать. Умеров возглавит украинскую делегацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация каждый день меняется не в пользу Киева - Кремль о переговорахТретий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблемаВ Кремле сделали заявление о меморандуме по Украине

россия

турция

стамбул

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, переговоры, турция, стамбул, дмитрий песков, украина