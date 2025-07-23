Переговоры России и Украины: какие вопросы рассмотрят на встрече в среду
Переговоры России и Украины – рассмотрят меморандумы по урегулированию и взаимные обмены
13:00 23.07.2025 (обновлено: 13:32 23.07.2025)
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Российская делегация отправилась в Турцию на переговоры с украинской стороной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил вылет группы российских переговорщиков в Стамбул. Он уточнил, что встреча ожидается вечером в среду.
Делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, изменений в составе переговорной группы нет. В ходе встречи будут рассмотрены вопросы, связанные с проектами меморандумов по урегулированию и продолжению взаимных обменов.
При необходимости будут подниматься и другие темы. По мнению Пескова, разговор будет сложным: проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны.
"Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. Также разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов. При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций", – сказал Песков.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, неоднократно заявлял ранее президент России Владимир Путин. Что касается меморандумов, это два противоположных документа, но переговоры для того и проводятся, чтобы искать пути сближения, заявлял президент.
В субботу глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил провести очередную встречу российской и украинской переговорных групп на текущей неделе. Днем ранее Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией, заявив, что переговорную динамику надо увеличивать. Умеров возглавит украинскую делегацию.
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