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Опасные игры: в Алуште подростков сняли с крыши
Опасные игры: в Алуште подростков сняли с крыши - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Опасные игры: в Алуште подростков сняли с крыши
В Алуште пресекли действия подростков, которые, рискуя жизнью, гуляли по крыше многоэтажного дома, сообщает МВД Крыма. РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T14:55
2025-07-23T14:55
2025-07-23T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. В Алуште пресекли действия подростков, которые, рискуя жизнью, гуляли по крыше многоэтажного дома, сообщает МВД Крыма.Как отмечают в органах, нарушение было зафиксировано после мониторинга в интернете – в сети появились публикации с видео. По этому факту полиция провела проверку, точный адрес инцидента был установлен."С несовершеннолетними и их родителями были проведены профилактические беседы. В отношении законных представителей 14 и 15-летних участников инцидента составлены протоколы об административном правонарушении по статье "неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", – рассказали в МВД.Для предотвращения повторных случаев полицейские направили в управляющую компанию дома поручение о закрытии доступа к крыше и чердачному помещению.Полиция призывает взрослых регулярно проводить разъяснительные беседы и не оставлять без внимания поведение детей и подростков в реальной жизни и интернете. Бдительность может спасти жизнь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На осквернителей Обелиска Славы в Феодосии возбудили уголовное делоЧетырехлетний мальчик за рулем отцовского авто сбил 2-летнюю сестру15-летняя девочка утонула в Симферопольском водохранилище
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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алушта, мвд по республике крым, новости крыма, происшествия, дети
Опасные игры: в Алуште подростков сняли с крыши
На крыше многоэтажки в Алуште поймали подростков – их родителей ждет штраф
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. В Алуште пресекли действия подростков, которые, рискуя жизнью, гуляли по крыше многоэтажного дома, сообщает МВД Крыма.
Как отмечают в органах, нарушение было зафиксировано после мониторинга в интернете – в сети появились публикации с видео. По этому факту полиция провела проверку, точный адрес инцидента был установлен.
"С несовершеннолетними и их родителями были проведены профилактические беседы. В отношении законных представителей 14 и 15-летних участников инцидента составлены протоколы об административном правонарушении по статье "неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", – рассказали в МВД.
Для предотвращения повторных случаев полицейские направили в управляющую компанию дома поручение о закрытии доступа к крыше и чердачному помещению.
"Подобные "игры" несут в себе смертельную угрозу! Падение с высоты, серьезные травмы, а порой и летальный исход – вот печальные последствия, к которым может привести такое безрассудное поведение", – подчеркнули в правоохранительных органах.
Полиция призывает взрослых регулярно проводить разъяснительные беседы и не оставлять без внимания поведение детей и подростков в реальной жизни и интернете. Бдительность может спасти жизнь.
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