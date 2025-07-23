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Опасные игры: в Алуште подростков сняли с крыши - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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Опасные игры: в Алуште подростков сняли с крыши
Опасные игры: в Алуште подростков сняли с крыши - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Опасные игры: в Алуште подростков сняли с крыши
В Алуште пресекли действия подростков, которые, рискуя жизнью, гуляли по крыше многоэтажного дома, сообщает МВД Крыма. РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T14:55
2025-07-23T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. В Алуште пресекли действия подростков, которые, рискуя жизнью, гуляли по крыше многоэтажного дома, сообщает МВД Крыма.Как отмечают в органах, нарушение было зафиксировано после мониторинга в интернете – в сети появились публикации с видео. По этому факту полиция провела проверку, точный адрес инцидента был установлен."С несовершеннолетними и их родителями были проведены профилактические беседы. В отношении законных представителей 14 и 15-летних участников инцидента составлены протоколы об административном правонарушении по статье "неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", – рассказали в МВД.Для предотвращения повторных случаев полицейские направили в управляющую компанию дома поручение о закрытии доступа к крыше и чердачному помещению.Полиция призывает взрослых регулярно проводить разъяснительные беседы и не оставлять без внимания поведение детей и подростков в реальной жизни и интернете. Бдительность может спасти жизнь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На осквернителей Обелиска Славы в Феодосии возбудили уголовное делоЧетырехлетний мальчик за рулем отцовского авто сбил 2-летнюю сестру15-летняя девочка утонула в Симферопольском водохранилище
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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алушта, мвд по республике крым, новости крыма, происшествия, дети
Опасные игры: в Алуште подростков сняли с крыши

На крыше многоэтажки в Алуште поймали подростков – их родителей ждет штраф

14:55 23.07.2025
 
© МВД КрымВ Алуште сотрудники полиции пресекли опасные для жизни действия подростков
В Алуште сотрудники полиции пресекли опасные для жизни действия подростков
© МВД Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. В Алуште пресекли действия подростков, которые, рискуя жизнью, гуляли по крыше многоэтажного дома, сообщает МВД Крыма.
Как отмечают в органах, нарушение было зафиксировано после мониторинга в интернете – в сети появились публикации с видео. По этому факту полиция провела проверку, точный адрес инцидента был установлен.
"С несовершеннолетними и их родителями были проведены профилактические беседы. В отношении законных представителей 14 и 15-летних участников инцидента составлены протоколы об административном правонарушении по статье "неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", – рассказали в МВД.
Для предотвращения повторных случаев полицейские направили в управляющую компанию дома поручение о закрытии доступа к крыше и чердачному помещению.

"Подобные "игры" несут в себе смертельную угрозу! Падение с высоты, серьезные травмы, а порой и летальный исход – вот печальные последствия, к которым может привести такое безрассудное поведение", – подчеркнули в правоохранительных органах.

Полиция призывает взрослых регулярно проводить разъяснительные беседы и не оставлять без внимания поведение детей и подростков в реальной жизни и интернете. Бдительность может спасти жизнь.
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