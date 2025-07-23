https://crimea.ria.ru/20250723/opasnye-igry-v-alushte-podrostkov-snyali-s-kryshi-1148161514.html

Опасные игры: в Алуште подростков сняли с крыши

Опасные игры: в Алуште подростков сняли с крыши - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Опасные игры: в Алуште подростков сняли с крыши

В Алуште пресекли действия подростков, которые, рискуя жизнью, гуляли по крыше многоэтажного дома, сообщает МВД Крыма. РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T14:55

2025-07-23T14:55

2025-07-23T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. В Алуште пресекли действия подростков, которые, рискуя жизнью, гуляли по крыше многоэтажного дома, сообщает МВД Крыма.Как отмечают в органах, нарушение было зафиксировано после мониторинга в интернете – в сети появились публикации с видео. По этому факту полиция провела проверку, точный адрес инцидента был установлен."С несовершеннолетними и их родителями были проведены профилактические беседы. В отношении законных представителей 14 и 15-летних участников инцидента составлены протоколы об административном правонарушении по статье "неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", – рассказали в МВД.Для предотвращения повторных случаев полицейские направили в управляющую компанию дома поручение о закрытии доступа к крыше и чердачному помещению.Полиция призывает взрослых регулярно проводить разъяснительные беседы и не оставлять без внимания поведение детей и подростков в реальной жизни и интернете. Бдительность может спасти жизнь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На осквернителей Обелиска Славы в Феодосии возбудили уголовное делоЧетырехлетний мальчик за рулем отцовского авто сбил 2-летнюю сестру15-летняя девочка утонула в Симферопольском водохранилище

алушта

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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