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Новости СВО: Киев теряет людей и технику

Новости СВО: Киев теряет людей и технику - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Новости СВО: Киев теряет людей и технику

Вооруженные Силы России уничтожили за сутки еще более 1200 боевиков киевского режима, вражеские технику, вооружения и склады на всех фронтах спецоперации. Об... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T13:47

2025-07-23T13:47

2025-07-23T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России уничтожили за сутки еще более 1200 боевиков киевского режима, вражеские технику, вооружения и склады на всех фронтах спецоперации. Об этом сказано в сводке Минобороны России в среду.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 165 боевиков ВСУ, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий, станцию радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств.Потери противника в зоне ответственности группы "Запад" – более 250 солдат, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, реактивная система залпового огня, два орудия полевой артиллерии западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов."Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, уничтожила до 145 неонацистов, два автомобиля, реактивную систему залпового огня западного производства и артиллерийское орудие.Военнослужащие группировки "Центр" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили до 405 человек, боевая бронированная машина, автомобиль, две реактивные системы залпового огня и четыре артиллерийских орудия.Подразделения группировки "Восток" ликвидировали до 200 боевиков киевского режима, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.В зоне работы группы "Днепр" уничтожены до 55 вражеских солдат, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Кроме того, российские военные поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины, цех сборки беспилотных летательных аппаратов, пункты управления БПЛА дальнего действия, склады горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах.Средствами российской ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун", 256 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 664 вражеских самолета, 283 вертолета, 71 978 беспилотников, 622 зенитных ракетных комплекса, 24 305 танков и других боевых бронированных машин, 1 581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27 725 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 596 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под контроль ВС РФ перешел еще один населенный пункт в Сумской областиСырский пожаловался на темпы мобилизацииЗачем Киев скрывает реальные данные о потерях ВСУ

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу , инфографика