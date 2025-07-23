https://crimea.ria.ru/20250723/nochnoy-udar-vsu-po-rostovskoy-oblasti--chto-izvestno-1148148267.html

Ночной удар ВСУ по Ростовской области – что известно

Ночной удар ВСУ по Ростовской области – что известно - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Ночной удар ВСУ по Ростовской области – что известно

Беспилотники ВСУ атаковали несколько городов и районов Ростовской области. В результате ударов вспыхнули пожары и пострадали три человека, состояние одного... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T07:12

2025-07-23T07:12

2025-07-23T07:12

ростовская область

юрий слюсарь

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали несколько городов и районов Ростовской области. В результате ударов вспыхнули пожары и пострадали три человека, состояние одного раненного оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По словам руководителя региона, пострадали две женщины, которые в момент атаки находились на улице. Полученные ими ранения медики квалифицируют как средней тяжести и легкие. Также с осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в больницу доставили мужчину, отметил Слюсарь.В разных частях города из-за падения обломков вспыхнули пожары, которые к этому времени потушили. Осколками повреждены четыре автомобиля.Один беспилотник упал, но не сдетонировал, сообщил врио губернатора. К месту направлены специалисты-взрывотехники.Кроме того, в Родионова-Несветайском районе загорелся дом и сухая растительность на площади 300 квадратов, в соседнем доме повреждены крыша и окна. По оперативным данным, люди там не пострадали, пожар потушен.В Мясниковском районе в СНТ "Дружба" загорелся сухостой, в одном из частных домов взрывной волной выбило стекла, еще на двух домах загорелись крыши, один нежилой дом разрушен. Никто из людей не пострадал.Сутками ранее Ростовская область также подверглась атаке БПЛА. Никто не пострадал, однако на некоторых участках вследствие падения обломков вспыхнули пожары.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, происшествия