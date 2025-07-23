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На осквернителей Обелиска Славы в Феодосии возбудили уголовное дело - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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На осквернителей Обелиска Славы в Феодосии возбудили уголовное дело
На осквернителей Обелиска Славы в Феодосии возбудили уголовное дело - РИА Новости Крым, 23.07.2025
На осквернителей Обелиска Славы в Феодосии возбудили уголовное дело
В отношении молодых людей, которые осквернили Обелиск Славы в феодосийском поселке Орджоникидзе, возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T13:15
2025-07-23T13:15
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владимир терентьев
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новости крыма
осквернение памятников советским воинам
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В отношении молодых людей, которые осквернили Обелиск Славы в феодосийском поселке Орджоникидзе, возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.Накануне в МВД по республике сообщили, что трое молодых людей 17, 18 и 19 лет из Москвы и Подмосковья осквернили мемориал в честь павших в Великой Отечественной войне бойцов. В частности, двое юношей предложили 17-летнему знакомому залезть на памятник Обелиск Славы, снять видеоролик и опубликовать в социальных сетях.По его словам, молодежь, которая ради хайпа в соцсетях устраивает флешмобы на памятных местах, является одной из категорий подследственных по делам о реабилитации нацизма, а также о действиях по дискредитации использования Вооруженных сил РФ.Еще один пласт уголовных дел возбуждается в отношении приезжих уроженцев Украины, которые на святых и памятных местах совершали акты вандализма, отметил Тереньтев.Полное интервью с руководителем Главного следственного Управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимиром Терентьевым читайте на сайте РИА Новости Крым 23 июля в 18:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро подростков разрушили более 20 надгробий на КубаниВ Крыму подростки разгромили надгробие – проводится проверкаВандалы осквернили памятник антифашистам в Болгарии
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крым, владимир терентьев, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, осквернение памятников советским воинам, реабилитация нацизма, феодосия
На осквернителей Обелиска Славы в Феодосии возбудили уголовное дело

В отношении осквернителей Обелиска Славы в Феодосии возбудили дело о реабилитации нацизма

13:15 23.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В отношении молодых людей, которые осквернили Обелиск Славы в феодосийском поселке Орджоникидзе, возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.
Накануне в МВД по республике сообщили, что трое молодых людей 17, 18 и 19 лет из Москвы и Подмосковья осквернили мемориал в честь павших в Великой Отечественной войне бойцов. В частности, двое юношей предложили 17-летнему знакомому залезть на памятник Обелиск Славы, снять видеоролик и опубликовать в социальных сетях.

"По результатам проверки мы возбудили в отношении них уголовное дело по части 4 статьи 354.1 – реабилитация нацизма в составе группы лиц с использованием сети интернет", - сказал Терентьев.

По его словам, молодежь, которая ради хайпа в соцсетях устраивает флешмобы на памятных местах, является одной из категорий подследственных по делам о реабилитации нацизма, а также о действиях по дискредитации использования Вооруженных сил РФ.
"Мы даем самую принципиальную правовую оценку их действиям, их родителям, обстановке в семье, воспитательному процессу в образовательном учреждении", - подчеркнул руководитель ведомства.
Еще один пласт уголовных дел возбуждается в отношении приезжих уроженцев Украины, которые на святых и памятных местах совершали акты вандализма, отметил Тереньтев.
"Мы реагировали незамедлительно. Так, за последнее время вынесены приговоры с реальными сроками и штрафами за осквернение Вечного огня в городе-герое Севастополе; за осквернение символов воинской славы на территории мемориального комплекса "Сапун-Гора"; за осквернение инсталляции ко дню Великой Победы в центре Севастополя; за осквернение братской могилы советских воинов в Феодосии", - уточнил он.
Полное интервью с руководителем Главного следственного Управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимиром Терентьевым читайте на сайте РИА Новости Крым 23 июля в 18:00.
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