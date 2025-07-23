https://crimea.ria.ru/20250723/na-oskverniteley-obeliska-slavy-v-feodosii-vozbudili-ugolovnoe-delo-1148156837.html

На осквернителей Обелиска Славы в Феодосии возбудили уголовное дело

На осквернителей Обелиска Славы в Феодосии возбудили уголовное дело - РИА Новости Крым, 23.07.2025

На осквернителей Обелиска Славы в Феодосии возбудили уголовное дело

В отношении молодых людей, которые осквернили Обелиск Славы в феодосийском поселке Орджоникидзе, возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T13:15

2025-07-23T13:15

2025-07-23T13:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В отношении молодых людей, которые осквернили Обелиск Славы в феодосийском поселке Орджоникидзе, возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.Накануне в МВД по республике сообщили, что трое молодых людей 17, 18 и 19 лет из Москвы и Подмосковья осквернили мемориал в честь павших в Великой Отечественной войне бойцов. В частности, двое юношей предложили 17-летнему знакомому залезть на памятник Обелиск Славы, снять видеоролик и опубликовать в социальных сетях.По его словам, молодежь, которая ради хайпа в соцсетях устраивает флешмобы на памятных местах, является одной из категорий подследственных по делам о реабилитации нацизма, а также о действиях по дискредитации использования Вооруженных сил РФ.Еще один пласт уголовных дел возбуждается в отношении приезжих уроженцев Украины, которые на святых и памятных местах совершали акты вандализма, отметил Тереньтев.Полное интервью с руководителем Главного следственного Управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимиром Терентьевым читайте на сайте РИА Новости Крым 23 июля в 18:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро подростков разрушили более 20 надгробий на КубаниВ Крыму подростки разгромили надгробие – проводится проверкаВандалы осквернили памятник антифашистам в Болгарии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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