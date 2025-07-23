https://crimea.ria.ru/20250723/medinskiy-otsenil-perspektivy-vstrechi-putina-i-zelenskogo-1148174851.html

Мединский оценил перспективы встречи Путина и Зеленского

Мединский оценил перспективы встречи Путина и Зеленского - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Мединский оценил перспективы встречи Путина и Зеленского

Для того, чтобы встреча президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского состоялась, необходимо предварительно проработать условия... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T22:39

2025-07-23T22:39

2025-07-23T22:57

мнения

переговоры

владимир путин (политик)

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владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Для того, чтобы встреча президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского состоялась, необходимо предварительно проработать условия итогового соглашения, чтобы в ходе этой встречи была поставлена точка. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.По его словам, встречаться для того, чтобы с нуля, заново все это обсуждать, не имеет смысла."Встреча должна быть соответствующим образом подготовлена. Только тогда она имеет смысл. Эту позицию мы донесли до украинской делегации", – добавил помощник президента РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия предложила Украине короткие перемирия до 48 часовРФ и Украина договорились об обмене пленными по 1200 человекТретий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблема

россия

турция

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2025

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мнения, переговоры, владимир путин (политик), россия, турция, украина, владимир мединский, новости, владимир зеленский