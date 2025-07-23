https://crimea.ria.ru/20250723/medinskiy-otsenil-perspektivy-vstrechi-putina-i-zelenskogo-1148174851.html
Мединский оценил перспективы встречи Путина и Зеленского
Мединский оценил перспективы встречи Путина и Зеленского - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Мединский оценил перспективы встречи Путина и Зеленского
Для того, чтобы встреча президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского состоялась, необходимо предварительно проработать условия... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T22:39
2025-07-23T22:39
2025-07-23T22:57
мнения
переговоры
владимир путин (политик)
россия
турция
украина
владимир мединский
новости
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/17/1148174915_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_c19d3048b961acec8024a59104782d67.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Для того, чтобы встреча президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского состоялась, необходимо предварительно проработать условия итогового соглашения, чтобы в ходе этой встречи была поставлена точка. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.По его словам, встречаться для того, чтобы с нуля, заново все это обсуждать, не имеет смысла."Встреча должна быть соответствующим образом подготовлена. Только тогда она имеет смысл. Эту позицию мы донесли до украинской делегации", – добавил помощник президента РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия предложила Украине короткие перемирия до 48 часовРФ и Украина договорились об обмене пленными по 1200 человекТретий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблема
россия
турция
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/17/1148174915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95a608c306a812a31864ea7e892ce3be.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, переговоры, владимир путин (политик), россия, турция, украина, владимир мединский, новости, владимир зеленский
Мединский оценил перспективы встречи Путина и Зеленского
Перед встречей Зеленского и Путина нужно проработать итоговое соглашение – Мединский
22:39 23.07.2025 (обновлено: 22:57 23.07.2025)