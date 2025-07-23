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Мединский оценил перспективы встречи Путина и Зеленского - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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Мединский оценил перспективы встречи Путина и Зеленского
Мединский оценил перспективы встречи Путина и Зеленского - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Мединский оценил перспективы встречи Путина и Зеленского
Для того, чтобы встреча президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского состоялась, необходимо предварительно проработать условия... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T22:39
2025-07-23T22:57
мнения
переговоры
владимир путин (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Для того, чтобы встреча президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского состоялась, необходимо предварительно проработать условия итогового соглашения, чтобы в ходе этой встречи была поставлена точка. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.По его словам, встречаться для того, чтобы с нуля, заново все это обсуждать, не имеет смысла."Встреча должна быть соответствующим образом подготовлена. Только тогда она имеет смысл. Эту позицию мы донесли до украинской делегации", – добавил помощник президента РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия предложила Украине короткие перемирия до 48 часовРФ и Украина договорились об обмене пленными по 1200 человекТретий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблема
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мнения, переговоры, владимир путин (политик), россия, турция, украина, владимир мединский, новости, владимир зеленский
Мединский оценил перспективы встречи Путина и Зеленского

Перед встречей Зеленского и Путина нужно проработать итоговое соглашение – Мединский

22:39 23.07.2025 (обновлено: 22:57 23.07.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкТретий раунд переговоров России и Украины
Третий раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Для того, чтобы встреча президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского состоялась, необходимо предварительно проработать условия итогового соглашения, чтобы в ходе этой встречи была поставлена точка. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.
"Для того, чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать. На самом деле, на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Как у нас говорят, конец – делу венец", – сказал Мединский.
По его словам, встречаться для того, чтобы с нуля, заново все это обсуждать, не имеет смысла.
"Встреча должна быть соответствующим образом подготовлена. Только тогда она имеет смысл. Эту позицию мы донесли до украинской делегации", – добавил помощник президента РФ.
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