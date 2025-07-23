https://crimea.ria.ru/20250723/landyshi-i-ryzhiki-isklyuchat-iz-krasnoy-knigi-kryma-1148160170.html

Ландыши и рыжики исключат из Красной книги Крыма

Ландыши и рыжики исключат из Красной книги Крыма - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Ландыши и рыжики исключат из Красной книги Крыма

Из новой редакции Красной книги Крыма исключат несколько видов растений, цветов и грибов. Это следует из сообщения Министерства экологии и природных ресурсов... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T21:31

2025-07-23T21:31

2025-07-23T20:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Из новой редакции Красной книги Крыма исключат несколько видов растений, цветов и грибов. Это следует из сообщения Министерства экологии и природных ресурсов Крыма на официальной странице Вконтакте. Как отметили в ведомстве, переиздание Красной Книги Крыма планируется в текущем году."В новый экземпляр предлагается внести 43 объекта животного мира и 50 объектов растительного мира, а также исключить 16 объектов животного мира и 41 объект растительного мира. Списки проходят процедуру согласования и опубликованы на сайтах Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и минприроды Крыма", – говорится в сообщении.Так, в прилагаемых проектных списках из Красной Книги исключается майский ландыш.Также аналогичные данные мониторинга показали достаточное распространение двулистной пролески.Из Красной Книги предлагают исключить также один из видов репейника – ламиру ежеголовую, который "широко распространен по территории полуострова и, даже при уничтожении ряда мест обитаний, на сохранившихся участках успешно выживает".Исключению подлежит и липа пушистостолбиковая. Ученые делают вывод, что это один вид с липой бегониелистной."То есть в Крыму нет обособленного вида липы бегониелистной, а все что ей считалось – липа пушистостолбиковая. В этой трактовке вида, он один из самых распространенных видов лип в Крыму и охрана его Красной книгой Республики Крым теряет свой смысл", – поясняют эксперты.Также из списка предлагают исключить рыжик кроваво-красный.Ранее говорилось о том, что переиздание Красной Книги РК пополнят более 20 видов растений и около 40 видов животных, которые требуют охраны государства. Например, это виды растений, которым грозит уничтожение из-за активным освоением песчаных пляжей на западе и востоке Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летнее цветочное шоу: лилейники зацвели в Никитском ботсаду в КрымуЗа вырубку деревьев на даче без разрешения могут оштрафоватьПриродный антибиотик: в Крыму начнут выращивать душицу нового поколения

https://crimea.ria.ru/20250627/uchenye-vpervye-klonirovali-rastenie-iz-krasnoy-knigi-1147524567.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, красная книга крыма, природа, растения крыма, грибы, новости крыма, минприроды крыма