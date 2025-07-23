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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт для движения транспорта в целях безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T22:52
2025-07-23T22:53
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
безопасность республики крым и севастополя
керчь
керченский пролив
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта в целях безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыли для проезда

22:52 23.07.2025 (обновлено: 22:53 23.07.2025)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта в целях безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортБезопасность Республики Крым и СевастополяКерчьКерченский проливТамань
 
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