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Крымский мост сейчас – очередь выросла вдвое - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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Крымский мост сейчас – очередь выросла вдвое
Крымский мост сейчас – очередь выросла вдвое - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Крымский мост сейчас – очередь выросла вдвое
Очередь на Крымский мост выросла вдвое за два часа. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T10:23
2025-07-23T10:38
крым
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логистика
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
крымский мост
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост выросла вдвое за два часа. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Очередь у Крымского моста начала расти утром в среду и к 8 часам у транспортного перехода находились 200 автомобилей.Со стороны Краснодарского края проезд по-прежнему свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дняЦифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом годуНа сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, логистика, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь
Крымский мост сейчас – очередь выросла вдвое

На Крымском мосту сейчас стоят 438 автомобилей со стороны Керчи

10:23 23.07.2025 (обновлено: 10:38 23.07.2025)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост выросла вдвое за два часа. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
Очередь у Крымского моста начала расти утром в среду и к 8 часам у транспортного перехода находились 200 автомобилей.

"В очереди со стороны Керчи находится 438 транспортных средства. Время ожидания около двух часов", – говорится в сообщении.

Со стороны Краснодарского края проезд по-прежнему свободен.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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