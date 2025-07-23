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Крымский мост сейчас – очередь выросла вдвое

Крымский мост сейчас – очередь выросла вдвое - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Крымский мост сейчас – очередь выросла вдвое

Очередь на Крымский мост выросла вдвое за два часа. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T10:23

2025-07-23T10:23

2025-07-23T10:38

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керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост выросла вдвое за два часа. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Очередь у Крымского моста начала расти утром в среду и к 8 часам у транспортного перехода находились 200 автомобилей.Со стороны Краснодарского края проезд по-прежнему свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дняЦифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом годуНа сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, логистика, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь