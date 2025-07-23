https://crimea.ria.ru/20250723/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-i-vremeni-ozhidaniya-1148162499.html

Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания

Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания

Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост в очереди со стороны Керчи скопилось почти 900 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T15:13

2025-07-23T15:13

2025-07-23T15:16

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148023963_0:328:1110:952_1920x0_80_0_0_7e1eefeca64b069ac33553c2e8cc41ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост в очереди со стороны Керчи скопилось почти 900 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте на 15 часов среды.Очередь у Крымского моста со стороны Керчи начала расти утром в среду и к 8 часам у транспортного перехода находились 200 автомобилей. Через час их количество увеличилось вдвое.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом годуТрасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дняНа сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту