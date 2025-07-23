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Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост в очереди со стороны Керчи скопилось почти 900 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T15:13
2025-07-23T15:13
2025-07-23T15:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост в очереди со стороны Керчи скопилось почти 900 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте на 15 часов среды.Очередь у Крымского моста со стороны Керчи начала расти утром в среду и к 8 часам у транспортного перехода находились 200 автомобилей. Через час их количество увеличилось вдвое.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом годуТрасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дняНа сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
Крымский мост – в очереди со стороны Керчи проезда ждут почти 900 автомобилей
15:13 23.07.2025 (обновлено: 15:16 23.07.2025)