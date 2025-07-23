Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250723/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-i-vremeni-ozhidaniya-1148162499.html
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост в очереди со стороны Керчи скопилось почти 900 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T15:13
2025-07-23T15:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148023963_0:328:1110:952_1920x0_80_0_0_7e1eefeca64b069ac33553c2e8cc41ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост в очереди со стороны Керчи скопилось почти 900 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте на 15 часов среды.Очередь у Крымского моста со стороны Керчи начала расти утром в среду и к 8 часам у транспортного перехода находились 200 автомобилей. Через час их количество увеличилось вдвое.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом годуТрасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дняНа сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148023963_0:82:1110:915_1920x0_80_0_0_ab3ea5306ae9cf272ba178ba958809b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания

Крымский мост – в очереди со стороны Керчи проезда ждут почти 900 автомобилей

15:13 23.07.2025 (обновлено: 15:16 23.07.2025)
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост в очереди со стороны Керчи скопилось почти 900 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте на 15 часов среды.
Очередь у Крымского моста со стороны Керчи начала расти утром в среду и к 8 часам у транспортного перехода находились 200 автомобилей. Через час их количество увеличилось вдвое.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 880 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Цифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом году
Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дня
На сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:13Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
14:55Опасные игры: в Алуште подростков сняли с крыши
14:44Магнитные бури несут к Земле потоки солнечного ветра
14:32Сгустки мазута выбросило на несколько километров Черноморского побережья
14:22В Крыму возбудили более 450 дел о коррупции с начала года
14:12ПСБ запустил в Крыму новый накопительный счет для малого бизнеса
13:58Премьер-министр Японии уходит в отставку – СМИ
13:47Новости СВО: Киев теряет людей и технику
13:28Украинские страсти: грозит ли Киеву новый Майдан
13:15На осквернителей Обелиска Славы в Феодосии возбудили уголовное дело
13:00Переговоры России и Украины: какие вопросы рассмотрят на встрече в среду
12:44Сбербанк заключил первую в Крыму лизинговую сделку по новой госпрограмме
12:26Жизнь и сцена Оззи Осборна
12:14Под контроль ВС РФ перешел еще один населенный пункт в Сумской области
12:09Сырский пожаловался на темпы мобилизации
11:51Зеленский расширил состав делегации от Украины на переговорах с Россией
11:31Эксперт назвал причину "неровной риторики" Трампа в отношении России
11:14В Ленинском районе Крыма проведут подрывы опасных предметов
11:03В Крыму ведется массированная DDoS-атака на крупных операторов связи
10:49Поиск запрещенного контента через VPN в России – юрист разъяснил нюансы
Лента новостейМолния