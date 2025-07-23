https://crimea.ria.ru/20250723/kogda-aleksandr-stal-nevskim-1148144489.html

Когда Александр стал Невским

Когда Александр стал Невским - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Когда Александр стал Невским

785 лет назад, 23 июля 1240 года, войско под командованием молодого новгородского князя Александра Ярославича на Неве разгромили вторгшихся на Русь шведов... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T08:02

2025-07-23T08:02

2025-07-23T10:31

александр невский

защитники земли русской

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 785 лет назад, 23 июля 1240 года, войско под командованием молодого новгородского князя Александра Ярославича на Неве разгромили вторгшихся на Русь шведов. Благодаря этой победе князь Александр получил от потомков прозвище Невский. А русичи показали своим врагам, что несмотря на опустошительное монголо-татарское нашествие, они готовы защитить Отечество и дать отпор зарившимся на русские земли европейским завоевателям.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества."Крестовый поход" на РусьСогласно дошедшему до нас Синодальному списку Новгородской первой летописи, целью вторжения шведов в подвластные Новгородскому княжеству земли было стремление захватить Ладогу, устье Невы и Ижоры, а также Карельский перешеек, чтобы овладеть ключевым участком торгового пути "из варяг в греки". При этом многие историки считают, что еще одной целью интервентов было окатоличивание местных племен – води, ижоры и карел. С этой целью вместе с войсками на Русь шли епископы.О том, что вторжение шведов было своего рода "крестовым походом" на Русь, свидетельствуют буллы папы римского Григория IX, прямо призывавшего и Ливонский орден, и шведов, и датчан совершить поход на финские племена и "их близких соседей", под которыми подразумевались новгородцы и псковичи. Ливонский орден был образован немецкими рыцарями Тевтонского ордена, которые на тот момент обосновались в Прибалтике и, помимо захвата земель и грабежей, выполняли функцию проводника влияния католического Рима на эти земли.Защитники земли русской: неравный бой и бессмертный подвиг "Варяга" >>В 1238 году римский папа благословил короля Швеции на крестовый поход против новгородских земель, а всем участникам этого похода обещал отпущение грехов.В 1239 году шведы и тевтоны договорились о совместных действиях против Новгорода. Захват Ладоги, Ижоры и Карелии позволяло шведам контролировать торговые пути Новгорода и существенно ослаблял его влияние в этих землях. В 1240 году противники Руси перешли к активной фазе вторжения. Шведы, в отрядах которых были и норвежцы, и представители финских племен, высаживаются на берегу Ижоры, а рыцари Ливонского ордена захватывают Изборск и осаждают Псков. Момент атаки был выбран не случайно. Русь была ослаблена, обескровлена и разорена внутренней междоусобицей и монголо-татарским нашествием, начавшимся тремя годами ранее.Восход славы юного князяВо главе шведского войска численностью несколько тысяч человек (точное количество неизвестно) стояли, по одним сведениям, ярл Ульф Фаси, по другим – ярл Бригер. Шведские корабли переправились через Финский залив и остановились в том месте, где Ижора впадает в Неву, и начали рыть боевые рвы. По мнению историков, здесь шведы планировали создать крепость и надолго закрепиться в этих землях.В древнем предании сохранилось послание шведского предводителя к новгородскому князю: "Если хочешь противиться мне, то я уже пришел. Приди и поклонись, проси милости, и дам ее, сколько захочу. А если воспротивишься, попленю и разорю всю и порабощу землю твою и будешь ты мне рабом и сыновья твои".В Новгороде в то время княжил 19-летний Александр Ярославич – прямой потомок первых князей Рюриков, внук знаменитого Всеволода Большое Гнездо и правнук основателя Москвы Юрия Долгорукого. Несмотря на относительно юный возраст, Александр уже имеет представление о порядке управления людьми и владеет полководческим искусством.Обряд посвящения в воины он прошел в 4 года. В отрочестве Александр вместе со старшим братом Федором замещал отца в качестве наместника в Новгороде. В 1236 году, вскоре после смерти Федора, он становится единоличным правителем княжества. Практически сразу после своего княжения Александр Ярославич укрепляет Новгород: занимается постройкой крепостей по реке Шелони, на западной окраине новгородских владений, ставя форпосты там, где возможно было ожидать нападений шведов, датчан и Ливонского ордена.Согласно летописи, новгородского князя о высадке шведов заранее предупредил ижорский старейшина Пелгусий. Он же сообщил о численности войска и указал конкретное место нахождения их лагеря. Александр Ярославич решает нанести превентивный удар, чтобы не допустить дальнейшее продвижение противника."Не в силе Бог, но в правде"Новгородский князь, не дожидаясь подмоги от отца, который в то время княжил во Владимире, собирает дружину и ополчение и тотчас выдвигается в поход. Воодушевляя свою дружину перед боем, Александр произнес знаменитую фразу: "Не в силе Бог, но в правде". В данном случае "правда" в устах князя означает православную веру.По версии ряда историков, русичи вошли в реку Тосну, впадающую в Неву выше устья Ижоры, и прошли вверх до места наибольшего сближения с течением притока Ижоры — речки Большой Ижорки, по суше дошли до Большой Ижорки и спустились вдоль лесистого берега к ее устью, находившемуся вблизи места впадения Ижоры в Неву.Численность войска Александра Ярославича, по предположениям ряда историков, была небольшой – не более 400-500 воинов. Но русичам удалось застигнуть шведов врасплох, поскольку они ожидали встретить противника с воды, а не с суши. Внезапность атаки обеспечила новгородцам важное стратегическое преимущество.Начавшийся на рассвете, бой продолжался до наступления темноты. О ходе самой битвы летописец писал так: "Была брань крепка зело и сеча зла".При атаке Александр поделил дружинников на пеших и конников: первые должны были отрезать шведов от кораблей, вторые – атаковать шведский лагерь. Тактика успешно сработала, и противник, не имея возможности сконцентрировать силы, начал отступать.Защитники земли русской: взятие крепости Перемышль >>В некоторых источниках, в частности, в "Житии Александра Невского, можно встретить версию о том, что в ходе битвы имел место рыцарский поединок между новгородским князем и шведским предводителем (ярлом Биргером), в ходе которого новгородский князь ранил противника копьем в лицо. Однако историки ставят данную версию под сомнение.Тем не менее, новгородцы под предводительством Александра Ярославича одержали победу, а шведы были вынуждены отступить. Этот триумф имел значение не только для Новгорода, но и для всей Руси. Данное сражение стало первым в череде битв за сохранение Русью выхода к морю и контроля над северо-западным направлением торгового пути "из варяг в греки". Шведы лишились плацдарма для расширения своего влияния в новгородских землях.За эту победу князя Александра стали называть Невским, но произошло это уже спустя два века. Триумф над шведами усилил политическое влияние Александра Невского, но в то же время способствовал обострению его отношений с боярством. В результате этой вражды князь вынужден был покинуть Новгород и уехать в свою вотчину в Переяславль-Залесский. Но вскоре князя вновь призовут на помощь, когда Ливонский орден после захвата Изборска и Пскова вплотную подступит к Новгороду. Отражать агрессию неприятеля Александр Невский будет уже на Чудском озере… Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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александр невский, защитники земли русской, история, россия, общество