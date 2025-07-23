Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предотвратила теракт на Кубани - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250723/fsb-predotvratila-terakt-na-kubani-1148149691.html
ФСБ предотвратила теракт на Кубани
ФСБ предотвратила теракт на Кубани - РИА Новости Крым, 23.07.2025
ФСБ предотвратила теракт на Кубани
В Краснодарском крае задержан гражданин Узбекистана, готовивший теракт на одном из нефтеперерабатывающих объектов региона. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T09:52
2025-07-23T09:52
россия
новости
краснодарский край
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a9d1ae84b870cbdf779a821d7ceb8d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае задержан гражданин Узбекистана, готовивший теракт на одном из нефтеперерабатывающих объектов региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.По информации ведомства, злоумышленник планировал поджечь общежитие предприятия с помощью коктейля Молотова, после чего покинуть страну.Кроме того, злоумышленник намеревался снять на видео сам поджог и распространить его в интернете для "устрашения населения", отмечают в ФСБ.Возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к преступлению", "террористический акт" и "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". По информации правоохранительных органов, подозреваемый арестован.Ранее сообщалось, что трое россиян задержаны в ДНР, Липецкой и Ярославской областях по обвинению в госизмене и подготовке к терактам по заказу украинских спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионивший в пользу Киева крымчанин получил 13 лет колонии Готовили теракты: в России задержали трех пособников спецслужб УкраиныПомощника обвиняемых в теракте в "Крокусе" приговорили к 14 годам колонии
россия
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_434a1615f23b4202785600bb4e9726a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, краснодарский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, безопасность
ФСБ предотвратила теракт на Кубани

ФСБ: гражданин Узбекистана планировал теракт на нефтезаводе на Кубани

09:52 23.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае задержан гражданин Узбекистана, готовивший теракт на одном из нефтеперерабатывающих объектов региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
По информации ведомства, злоумышленник планировал поджечь общежитие предприятия с помощью коктейля Молотова, после чего покинуть страну.
"Установлено, что задержанный по заданию куратора изготовил зажигательные смеси типа "коктейль Молотова" и планировал совершить теракт путем поджога здания общежития одного из нефтеперерабатывающих объектов, а затем выехать в Афганистан для вступления в ряды МТО (международной террористической организации – прим. ред.)", – говорится в публикации.
Кроме того, злоумышленник намеревался снять на видео сам поджог и распространить его в интернете для "устрашения населения", отмечают в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к преступлению", "террористический акт" и "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". По информации правоохранительных органов, подозреваемый арестован.
Ранее сообщалось, что трое россиян задержаны в ДНР, Липецкой и Ярославской областях по обвинению в госизмене и подготовке к терактам по заказу украинских спецслужб.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Шпионивший в пользу Киева крымчанин получил 13 лет колонии
Готовили теракты: в России задержали трех пособников спецслужб Украины
Помощника обвиняемых в теракте в "Крокусе" приговорили к 14 годам колонии
 
РоссияНовостиКраснодарский крайФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:03В Крыму ведется массированная DDoS-атака на крупных операторов связи
10:49Поиск запрещенного контента через VPN в России – юрист разъяснил нюансы
10:37Лесной пожар в Ялте потушили
10:23Крымский мост сейчас – очередь выросла вдвое
09:52ФСБ предотвратила теракт на Кубани
09:12В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаграды
09:06В Ялте вспыхнул лесной пожар
08:40Трамп заподозрил Украину в хищении денег США
08:19Крымский мост сейчас – обстановка к утру среды
08:13От Балтики до Каспия: ВМФ России начал масштабные учения "Июльский шторм"
08:02Когда Александр стал Невским
07:29Крым в лидерах – какие города выбирают туристы в августе
07:2033 беспилотника сбили над Россией за ночь
07:12Ночной удар ВСУ по Ростовской области – что известно
07:01Магнитная буря обрушилась на Землю
06:42В Россию вернули двух нуждающихся в срочной помощи врачей бойцов
06:22На Украине начались митинги против ликвидации антикоррупционных органов 0:04
06:03Как в Крыму решают вопрос газификации зданий автостанций
00:01Жара и грозы - погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 23 июля
Лента новостейМолния