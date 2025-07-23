https://crimea.ria.ru/20250723/fsb-predotvratila-terakt-na-kubani-1148149691.html

ФСБ предотвратила теракт на Кубани

ФСБ предотвратила теракт на Кубани - РИА Новости Крым, 23.07.2025

ФСБ предотвратила теракт на Кубани

В Краснодарском крае задержан гражданин Узбекистана, готовивший теракт на одном из нефтеперерабатывающих объектов региона. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T09:52

2025-07-23T09:52

2025-07-23T09:52

россия

новости

краснодарский край

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае задержан гражданин Узбекистана, готовивший теракт на одном из нефтеперерабатывающих объектов региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.По информации ведомства, злоумышленник планировал поджечь общежитие предприятия с помощью коктейля Молотова, после чего покинуть страну.Кроме того, злоумышленник намеревался снять на видео сам поджог и распространить его в интернете для "устрашения населения", отмечают в ФСБ.Возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к преступлению", "террористический акт" и "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". По информации правоохранительных органов, подозреваемый арестован.Ранее сообщалось, что трое россиян задержаны в ДНР, Липецкой и Ярославской областях по обвинению в госизмене и подготовке к терактам по заказу украинских спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионивший в пользу Киева крымчанин получил 13 лет колонии Готовили теракты: в России задержали трех пособников спецслужб УкраиныПомощника обвиняемых в теракте в "Крокусе" приговорили к 14 годам колонии

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краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, краснодарский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, безопасность