https://crimea.ria.ru/20250723/fsb-predotvratila-terakt-na-kubani-1148149691.html
ФСБ предотвратила теракт на Кубани
ФСБ предотвратила теракт на Кубани - РИА Новости Крым, 23.07.2025
ФСБ предотвратила теракт на Кубани
В Краснодарском крае задержан гражданин Узбекистана, готовивший теракт на одном из нефтеперерабатывающих объектов региона. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T09:52
2025-07-23T09:52
2025-07-23T09:52
россия
новости
краснодарский край
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае задержан гражданин Узбекистана, готовивший теракт на одном из нефтеперерабатывающих объектов региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.По информации ведомства, злоумышленник планировал поджечь общежитие предприятия с помощью коктейля Молотова, после чего покинуть страну.Кроме того, злоумышленник намеревался снять на видео сам поджог и распространить его в интернете для "устрашения населения", отмечают в ФСБ.Возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к преступлению", "террористический акт" и "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". По информации правоохранительных органов, подозреваемый арестован.Ранее сообщалось, что трое россиян задержаны в ДНР, Липецкой и Ярославской областях по обвинению в госизмене и подготовке к терактам по заказу украинских спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионивший в пользу Киева крымчанин получил 13 лет колонии Готовили теракты: в России задержали трех пособников спецслужб УкраиныПомощника обвиняемых в теракте в "Крокусе" приговорили к 14 годам колонии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, краснодарский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, безопасность
ФСБ предотвратила теракт на Кубани
ФСБ: гражданин Узбекистана планировал теракт на нефтезаводе на Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае задержан гражданин Узбекистана, готовивший теракт на одном из нефтеперерабатывающих объектов региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
По информации ведомства, злоумышленник планировал поджечь общежитие предприятия с помощью коктейля Молотова, после чего покинуть страну.
"Установлено, что задержанный по заданию куратора изготовил зажигательные смеси типа "коктейль Молотова" и планировал совершить теракт путем поджога здания общежития одного из нефтеперерабатывающих объектов, а затем выехать в Афганистан для вступления в ряды МТО (международной террористической организации – прим. ред.)", – говорится в публикации.
Кроме того, злоумышленник намеревался снять на видео сам поджог и распространить его в интернете для "устрашения населения", отмечают в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к преступлению", "террористический акт" и "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". По информации правоохранительных органов, подозреваемый арестован.
Ранее сообщалось
, что трое россиян задержаны в ДНР, Липецкой и Ярославской областях по обвинению в госизмене и подготовке к терактам по заказу украинских спецслужб.
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