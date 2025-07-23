Рейтинг@Mail.ru
Более 13 млн россиян запретили себе оформление кредитов на "Госуслугах" - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250723/bolee-13-mln-rossiyan-zapretili-sebe-oformlenie-kreditov-na-gosuslugakh-1148166180.html
Более 13 млн россиян запретили себе оформление кредитов на "Госуслугах"
Более 13 млн россиян запретили себе оформление кредитов на "Госуслугах" - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Более 13 млн россиян запретили себе оформление кредитов на "Госуслугах"
Запрет на выдачу кредитов с начала запуска такой возможности на сайте "Госуслуги" установили более 13 миллионов россиян. Об этом сообщил глава Минцифры РФ... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T17:05
2025-07-23T17:05
госуслуги
владимир путин (политик)
минцифры рф
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124864684_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_3cb7aa92fb3cb9a962227e7cd4ca3068.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Запрет на выдачу кредитов с начала запуска такой возможности на сайте "Госуслуги" установили более 13 миллионов россиян. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимир Путина с членами правительства в среду.Он также напомнил, что с 1 апреля пользователи ресурса получили информацию в личные кабинеты на сайте "Госуслуги" о тех абонентских номерах мобильной связи, которые на них оформлены. До 1 ноября необходимо отказаться о тех, которые не нужны, поскольку теперь по закону на каждого гражданина может быть оформлено не более 20 SIM-карт. На практике бывает иначе, заметил министр.В целом, по словам Шадаева, порталом пользуются более 10 миллионов человек, он занимает 8 место по популярности у россиян. Для безопасности граждан в случае выявления подозрительной активности "Госуслуги" на 72 часа замораживают доступность чувствительных сервисов и финансовой информации, например, выписок из БТИ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области продлили срок переоформления SIM-карт на паспорт РФНа портале госуслуг появятся 35 новых "жизненных ситуаций"В РФ подали 1,5 млн заявлений в вузы через Госуслуги за три недели
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124864684_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_213f4e7c8ab4ca4183acc192fe42b96e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госуслуги, владимир путин (политик), минцифры рф, новости, россия
Более 13 млн россиян запретили себе оформление кредитов на "Госуслугах"

Самозапрет на кредиты на "Госуслугах" установили более 13 миллионов россиян

17:05 23.07.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Запрет на выдачу кредитов с начала запуска такой возможности на сайте "Госуслуги" установили более 13 миллионов россиян. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимир Путина с членами правительства в среду.
"С 1 марта 13,5 миллионов граждан через "Госуслуги" установили запрет на оформление кредитов и займов в цифровом виде. Ровно для того, чтобы их права не были нарушены", – проинформировал Шадаев.
Он также напомнил, что с 1 апреля пользователи ресурса получили информацию в личные кабинеты на сайте "Госуслуги" о тех абонентских номерах мобильной связи, которые на них оформлены. До 1 ноября необходимо отказаться о тех, которые не нужны, поскольку теперь по закону на каждого гражданина может быть оформлено не более 20 SIM-карт. На практике бывает иначе, заметил министр.

"Собственно, эта работа привела к тому, что мы выявили 56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона активных "симок". В общем, нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они, конечно, используются в какой-то деятельности", – считает он.

В целом, по словам Шадаева, порталом пользуются более 10 миллионов человек, он занимает 8 место по популярности у россиян. Для безопасности граждан в случае выявления подозрительной активности "Госуслуги" на 72 часа замораживают доступность чувствительных сервисов и финансовой информации, например, выписок из БТИ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Херсонской области продлили срок переоформления SIM-карт на паспорт РФ
На портале госуслуг появятся 35 новых "жизненных ситуаций"
В РФ подали 1,5 млн заявлений в вузы через Госуслуги за три недели
 
ГосуслугиВладимир Путин (политик)Минцифры РФНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:01В Севастополе объявили воздушную тревогу
18:43Росприроднадзор не фиксирует утечек мазута с танкеров "Волгонефть"
18:15Три человека погибли в ДТП на трассе Новороссийск – Керчь
18:00"Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю
17:44Путин подписал закон о создании перечня стратегически значимых лекарств
17:37Против дипфейков и экстремизма: как работает закон о киберпреступлениях
17:29Путин увеличил пособия по беременности для студенток
17:20В Крыму спасают от огня два поселка под Феодосией – горит 5 гектаров
17:05Более 13 млн россиян запретили себе оформление кредитов на "Госуслугах"
16:43Спрятала тело в мусорной яме – крымчанка ответит за убийство бывшего мужа
16:27Преступления против детей в Крыму – какова динамика
16:16Пожар разгорелся в центре Симферополя
16:07Владелец танкера "Волгонефть" не компенсировал причиненный экологии ущерб
15:46Ребенок в Крыму отравился газом – осужден работник "Крымгазсетей"
15:33В Севастополе стартовала акция "Служу Отечеству"
15:24Под Феодосией тушат пожар
15:13Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
14:55Опасные игры: в Алуште подростков сняли с крыши
14:44Магнитные бури несут к Земле потоки солнечного ветра
14:32Сгустки мазута выбросило на несколько километров Черноморского побережья
Лента новостейМолния