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Более 13 млн россиян запретили себе оформление кредитов на "Госуслугах"
Более 13 млн россиян запретили себе оформление кредитов на "Госуслугах" - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Более 13 млн россиян запретили себе оформление кредитов на "Госуслугах"
Запрет на выдачу кредитов с начала запуска такой возможности на сайте "Госуслуги" установили более 13 миллионов россиян. Об этом сообщил глава Минцифры РФ... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T17:05
2025-07-23T17:05
2025-07-23T17:05
госуслуги
владимир путин (политик)
минцифры рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Запрет на выдачу кредитов с начала запуска такой возможности на сайте "Госуслуги" установили более 13 миллионов россиян. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимир Путина с членами правительства в среду.Он также напомнил, что с 1 апреля пользователи ресурса получили информацию в личные кабинеты на сайте "Госуслуги" о тех абонентских номерах мобильной связи, которые на них оформлены. До 1 ноября необходимо отказаться о тех, которые не нужны, поскольку теперь по закону на каждого гражданина может быть оформлено не более 20 SIM-карт. На практике бывает иначе, заметил министр.В целом, по словам Шадаева, порталом пользуются более 10 миллионов человек, он занимает 8 место по популярности у россиян. Для безопасности граждан в случае выявления подозрительной активности "Госуслуги" на 72 часа замораживают доступность чувствительных сервисов и финансовой информации, например, выписок из БТИ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области продлили срок переоформления SIM-карт на паспорт РФНа портале госуслуг появятся 35 новых "жизненных ситуаций"В РФ подали 1,5 млн заявлений в вузы через Госуслуги за три недели
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госуслуги, владимир путин (политик), минцифры рф, новости, россия
Более 13 млн россиян запретили себе оформление кредитов на "Госуслугах"
Самозапрет на кредиты на "Госуслугах" установили более 13 миллионов россиян
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Запрет на выдачу кредитов с начала запуска такой возможности на сайте "Госуслуги" установили более 13 миллионов россиян. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимир Путина с членами правительства в среду.
"С 1 марта 13,5 миллионов граждан через "Госуслуги" установили запрет на оформление кредитов и займов в цифровом виде. Ровно для того, чтобы их права не были нарушены", – проинформировал Шадаев.
Он также напомнил, что с 1 апреля пользователи ресурса получили информацию в личные кабинеты на сайте "Госуслуги" о тех абонентских номерах мобильной связи, которые на них оформлены. До 1 ноября необходимо отказаться о тех, которые не нужны, поскольку теперь по закону на каждого гражданина может быть оформлено не более 20 SIM-карт. На практике бывает иначе, заметил министр.
"Собственно, эта работа привела к тому, что мы выявили 56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона активных "симок". В общем, нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они, конечно, используются в какой-то деятельности", – считает он.
В целом, по словам Шадаева, порталом пользуются более 10 миллионов человек, он занимает 8 место по популярности у россиян. Для безопасности граждан в случае выявления подозрительной активности "Госуслуги" на 72 часа замораживают доступность чувствительных сервисов и финансовой информации, например, выписок из БТИ.
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