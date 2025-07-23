https://crimea.ria.ru/20250723/bolee-13-mln-rossiyan-zapretili-sebe-oformlenie-kreditov-na-gosuslugakh-1148166180.html

Более 13 млн россиян запретили себе оформление кредитов на "Госуслугах"

Более 13 млн россиян запретили себе оформление кредитов на "Госуслугах" - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Более 13 млн россиян запретили себе оформление кредитов на "Госуслугах"

Запрет на выдачу кредитов с начала запуска такой возможности на сайте "Госуслуги" установили более 13 миллионов россиян. Об этом сообщил глава Минцифры РФ... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T17:05

2025-07-23T17:05

2025-07-23T17:05

госуслуги

владимир путин (политик)

минцифры рф

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Запрет на выдачу кредитов с начала запуска такой возможности на сайте "Госуслуги" установили более 13 миллионов россиян. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимир Путина с членами правительства в среду.Он также напомнил, что с 1 апреля пользователи ресурса получили информацию в личные кабинеты на сайте "Госуслуги" о тех абонентских номерах мобильной связи, которые на них оформлены. До 1 ноября необходимо отказаться о тех, которые не нужны, поскольку теперь по закону на каждого гражданина может быть оформлено не более 20 SIM-карт. На практике бывает иначе, заметил министр.В целом, по словам Шадаева, порталом пользуются более 10 миллионов человек, он занимает 8 место по популярности у россиян. Для безопасности граждан в случае выявления подозрительной активности "Госуслуги" на 72 часа замораживают доступность чувствительных сервисов и финансовой информации, например, выписок из БТИ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области продлили срок переоформления SIM-карт на паспорт РФНа портале госуслуг появятся 35 новых "жизненных ситуаций"В РФ подали 1,5 млн заявлений в вузы через Госуслуги за три недели

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госуслуги, владимир путин (политик), минцифры рф, новости, россия