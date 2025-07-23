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Беспилотники атаковали Севастополь
Беспилотники атаковали Севастополь - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Беспилотники атаковали Севастополь
В Севастополе отражают атаку беспилотников, всего были сбиты шесть дронов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T19:40
2025-07-23T19:40
2025-07-23T19:47
михаил развожаев
новости севастополя
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе отражают атаку беспилотников, всего были сбиты шесть дронов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.И обратился с просьбой сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах. Также глава региона призвал не снимать и не выкладывайте работу ПВО и доверять только официальной информации.Ранее в городе-герое была объявлена воздушная тревога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250719/v-sevastopole-zapretili-informatsiyu-o-voennykh-obektakh-i-posledstviyakh-atak-1148081348.html
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, беспилотник (бпла, дрон), пво
Беспилотники атаковали Севастополь
Беспилотники атаковали Севастополь – Развожаев
19:40 23.07.2025 (обновлено: 19:47 23.07.2025)