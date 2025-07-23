https://crimea.ria.ru/20250723/bespilotniki-atakovali-sevastopol-1148170492.html

Беспилотники атаковали Севастополь

Беспилотники атаковали Севастополь - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Беспилотники атаковали Севастополь

В Севастополе отражают атаку беспилотников, всего были сбиты шесть дронов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T19:40

2025-07-23T19:40

2025-07-23T19:47

михаил развожаев

новости севастополя

севастополь

беспилотник (бпла, дрон)

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе отражают атаку беспилотников, всего были сбиты шесть дронов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.И обратился с просьбой сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах. Также глава региона призвал не снимать и не выкладывайте работу ПВО и доверять только официальной информации.Ранее в городе-герое была объявлена воздушная тревога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250719/v-sevastopole-zapretili-informatsiyu-o-voennykh-obektakh-i-posledstviyakh-atak-1148081348.html

севастополь

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2025

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