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Беспилотники атаковали Севастополь - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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Беспилотники атаковали Севастополь
Беспилотники атаковали Севастополь - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Беспилотники атаковали Севастополь
В Севастополе отражают атаку беспилотников, всего были сбиты шесть дронов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T19:40
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михаил развожаев
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе отражают атаку беспилотников, всего были сбиты шесть дронов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.И обратился с просьбой сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах. Также глава региона призвал не снимать и не выкладывайте работу ПВО и доверять только официальной информации.Ранее в городе-герое была объявлена воздушная тревога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250719/v-sevastopole-zapretili-informatsiyu-o-voennykh-obektakh-i-posledstviyakh-atak-1148081348.html
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михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, беспилотник (бпла, дрон), пво
Беспилотники атаковали Севастополь

Беспилотники атаковали Севастополь – Развожаев

19:40 23.07.2025 (обновлено: 19:47 23.07.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе отражают атаку беспилотников, всего были сбиты шесть дронов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Громкие звуки, которые было слышно в городе, – это работа наших военных. По предварительной информации, уничтожено 3 БПЛА над полем в районе Качи и 3 БПЛА над морем на большом отдалении от берега", – написал он в своем Telegram-канале.
И обратился с просьбой сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах. Также глава региона призвал не снимать и не выкладывайте работу ПВО и доверять только официальной информации.
Ранее в городе-герое была объявлена воздушная тревога.
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19 июля, 19:28
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Михаил РазвожаевНовости СевастополяСевастопольБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВО
 
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