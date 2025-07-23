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Атака дронов на Крым и Севастополь и переговоры РФ и Украины – главное - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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Атака дронов на Крым и Севастополь и переговоры РФ и Украины – главное
Атака дронов на Крым и Севастополь и переговоры РФ и Украины – главное - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Атака дронов на Крым и Севастополь и переговоры РФ и Украины – главное
В Стамбуле прошел третий тур переговоров между Россией и Украиной. Атаку беспилотников отразили в Севастополе, над Крымом и Черным морем сбили 16 дронов. В... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T23:41
2025-07-23T23:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Стамбуле прошел третий тур переговоров между Россией и Украиной. Атаку беспилотников отразили в Севастополе, над Крымом и Черным морем сбили 16 дронов. В Крыму горит сухая трава. Крупные операторы связи Крыма оказались под массированной DDoS-атакой. Закон об увеличении пособия по беременности для студенток до 100% регионального МРОТ подписал президент РФ Владимир Путин. Перечень стратегически значимых лекарств появится в России. Информацию об утечках мазута с танкеров "Волгонефть" опровергли в Росприроднадзоре.Главные события и происшествия за минувшую среду – в подборке РИА Новости Крым.Третий раунд переговоров России и УкраиныТретий раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле.Стороны договорились, что в ближайшее время будет проведен обмен не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.Россия предложила Украине рассмотреть вопрос объявления коротких, по 24-48 часов, перемирий, чтобы забрать с поля боя раненых и тела погибших бойцов.Глава российской делегации Владимир Мединский оценил перспективы встречи президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам Мединского, для того, чтобы встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия итогового соглашения, чтобы в ходе этой встречи была поставлена точка.Атака беспилотников на Крым и СевастопольВ Севастополе отразили атаку беспилотников – были сбиты шесть дронов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Уничтожены три беспилотника над полем в районе Качи и три – над морем на большом отдалении от берега, уточнил глава региона.Над Крымом и Черным морем были ликвидированы 16 вражеских дронов.Ландшафтные пожары в КрымуПожар возник вблизи населенных пунктов Солнечное и Виноградное под Феодосией – огонь охватил пять гектаров сухой травы. Огонь удалось локализовать, площадь пожара выросла до 56 гектаров.Кроме того, загорелась сухая растительность в Симферополе на улице Воровского – огонь охватил площадь в 250 квадратных метров.В Ялте в районе лесного массива горы Иограф пожар вспыхнул ночью, возгорание было локализовано на площади 0,47 гектара.Операторы связи в Крыму попали под массированную DDoS-атакуИз-за массированной DDoS-атаки на крупных операторов связи в Крыму абонентам могут быть временно недоступны некоторые сервисы. Об этом предупредили в мининформе республики.В профильном министерстве уточнили, что некоторые сервисы могут быть периодически недоступны для абонентов.Владимир Путин подписал ряд важных законовПрезидент России Владимир Путин подписал ряд важных законов. Среди них закон об увеличении пособия по беременности для студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума. Речь идет о пособиях по беременности и родам, единовременном пособии по рождению ребенка, ежемесячной выплате по уходу за ребенком.Кроме того, глава государства подписал закон, который вводит в правовое поле понятие "стратегически значимые лекарственные средства". Стратегически значимыми считаются лекарства, приоритетные для системы здравоохранения, в том числе предназначенные для профилактики и лечения наиболее распространенных заболеваний в России. Их производство должно быть обеспечено на территории государства. Документ официально опубликован и вступит в силу с 1 сентября 2025 года.Владелец танкера "Волгонефть-212" не компенсировал причиненный экологии ущербВладелец и фрахтователь затонувшего танкера "Волгонефть-212" не участвуют в ликвидации последствий ЧП в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Росприроднадзора из Арбитражного суда Краснодарского края. Ни одна из сторон, причастных к эксплуатации танкера, не приняла участия в ликвидации последствий ЧП.В Росприроднадзоре заявили, что не фиксируют утечек нефтепродуктов с потерпевших крушение в Черном море танкеров "Волгонефть".ВСУ ударили беспилотниками по Ростовской областиНесколько городов и районов Ростовской области попали под атаку дронов ВСУ. В результате ударов пострадали три человека, состояние одного раненного оценивается как крайне тяжелое."Ночью враг с помощью БПЛА атаковал Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы. В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека", – сказано в сообщении.По информации Слюсаря, из-за падения обломков в разных частях города вспыхнули пожары, их оперативно потушили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Атака дронов на Крым и Севастополь и переговоры РФ и Украины – главное

Переговоры России и Украины и атака беспилотников на Крым и Севастополь – главное за день

23:41 23.07.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкТретий раунд переговоров России и Украины
Третий раунд переговоров России и Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Стамбуле прошел третий тур переговоров между Россией и Украиной. Атаку беспилотников отразили в Севастополе, над Крымом и Черным морем сбили 16 дронов. В Крыму горит сухая трава. Крупные операторы связи Крыма оказались под массированной DDoS-атакой. Закон об увеличении пособия по беременности для студенток до 100% регионального МРОТ подписал президент РФ Владимир Путин. Перечень стратегически значимых лекарств появится в России. Информацию об утечках мазута с танкеров "Волгонефть" опровергли в Росприроднадзоре.
Главные события и происшествия за минувшую среду – в подборке РИА Новости Крым.

Третий раунд переговоров России и Украины

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле.
Стороны договорились, что в ближайшее время будет проведен обмен не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.
Россия предложила Украине рассмотреть вопрос объявления коротких, по 24-48 часов, перемирий, чтобы забрать с поля боя раненых и тела погибших бойцов.
Глава российской делегации Владимир Мединский оценил перспективы встречи президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам Мединского, для того, чтобы встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия итогового соглашения, чтобы в ходе этой встречи была поставлена точка.
Третий раунд переговоров России и Украины
Вчера, 23:11
Переговоры России и Украины в Стамбуле – главные заявления

Атака беспилотников на Крым и Севастополь

В Севастополе отразили атаку беспилотников – были сбиты шесть дронов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Уничтожены три беспилотника над полем в районе Качи и три – над морем на большом отдалении от берега, уточнил глава региона.
Над Крымом и Черным морем были ликвидированы 16 вражеских дронов.
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Вчера, 08:13
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Ландшафтные пожары в Крыму

Пожар возник вблизи населенных пунктов Солнечное и Виноградное под Феодосией – огонь охватил пять гектаров сухой травы. Огонь удалось локализовать, площадь пожара выросла до 56 гектаров.
Кроме того, загорелась сухая растительность в Симферополе на улице Воровского – огонь охватил площадь в 250 квадратных метров.
В Ялте в районе лесного массива горы Иограф пожар вспыхнул ночью, возгорание было локализовано на площади 0,47 гектара.
Вспышка на Солнце
Вчера, 14:44
Магнитные бури несут к Земле потоки солнечного ветра

Операторы связи в Крыму попали под массированную DDoS-атаку

Из-за массированной DDoS-атаки на крупных операторов связи в Крыму абонентам могут быть временно недоступны некоторые сервисы. Об этом предупредили в мининформе республики.
В профильном министерстве уточнили, что некоторые сервисы могут быть периодически недоступны для абонентов.
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Владимир Путин подписал ряд важных законов

Президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов. Среди них закон об увеличении пособия по беременности для студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума. Речь идет о пособиях по беременности и родам, единовременном пособии по рождению ребенка, ежемесячной выплате по уходу за ребенком.
Кроме того, глава государства подписал закон, который вводит в правовое поле понятие "стратегически значимые лекарственные средства". Стратегически значимыми считаются лекарства, приоритетные для системы здравоохранения, в том числе предназначенные для профилактики и лечения наиболее распространенных заболеваний в России. Их производство должно быть обеспечено на территории государства. Документ официально опубликован и вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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Владелец танкера "Волгонефть-212" не компенсировал причиненный экологии ущерб

Владелец и фрахтователь затонувшего танкера "Волгонефть-212" не участвуют в ликвидации последствий ЧП в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Росприроднадзора из Арбитражного суда Краснодарского края. Ни одна из сторон, причастных к эксплуатации танкера, не приняла участия в ликвидации последствий ЧП.
В Росприроднадзоре заявили, что не фиксируют утечек нефтепродуктов с потерпевших крушение в Черном море танкеров "Волгонефть".
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Сгустки мазута выбросило на несколько километров Черноморского побережья

ВСУ ударили беспилотниками по Ростовской области

Несколько городов и районов Ростовской области попали под атаку дронов ВСУ. В результате ударов пострадали три человека, состояние одного раненного оценивается как крайне тяжелое.
"Ночью враг с помощью БПЛА атаковал Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы. В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека", – сказано в сообщении.
По информации Слюсаря, из-за падения обломков в разных частях города вспыхнули пожары, их оперативно потушили.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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ФСБ предотвратила теракт на Кубани
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00:3219 беспилотников ликвидировали над Черным и Азовским морями
00:01Тропическая жара: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 24 июля
23:41Атака дронов на Крым и Севастополь и переговоры РФ и Украины – главное
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22:39Мединский оценил перспективы встречи Путина и Зеленского
22:30Киев не объяснил причину удержания жителей Курской области на Украине
22:15Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы для работы онлайн
22:03Россия предложила Украине короткие перемирия до 48 часов
22:00РФ и Украина договорились об обмене пленными по 1200 человек
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21:52Атака дронов на Севастополь – осколки упали на пляж и территорию школы
21:43Главная река Крыма в беде: что происходит с Салгиром
21:31Ландыши и рыжики исключат из Красной книги Крыма
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20:3416 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
20:27Главы делегаций Российской Федерации и Украины начали переговоры
20:11Площадь пожара под Феодосией выросла до 56 гектаров
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