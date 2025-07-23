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33 беспилотника сбили над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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33 беспилотника сбили над Россией за ночь
33 беспилотника сбили над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 23.07.2025
33 беспилотника сбили над Россией за ночь
Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, в период с 23.40 22 июля до 7.00 23 июля над шестью российскими регионами уничтожили 33 вражеских БПЛА.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ВСУ ударили по Новочеркасску, Шахтам, а также Мясниковскому, Родионово-Несветайскому и Аксайскому районам. При ударах ранения получили три человека. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, тульская область, ростовская область, нижегородская область, брянская область, курская область, калужская область
33 беспилотника сбили над Россией за ночь

Над шестью регионами России ночью уничтожено 33 беспилотника

07:20 23.07.2025 (обновлено: 07:33 23.07.2025)
 
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, в период с 23.40 22 июля до 7.00 23 июля над шестью российскими регионами уничтожили 33 вражеских БПЛА.
"12 беспилотников – над территорией Тульской, 11 – над Ростовской, шесть – над Нижегородской, два – над Брянской и по одному над Курской и Калужской областями", - говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ВСУ ударили по Новочеркасску, Шахтам, а также Мясниковскому, Родионово-Несветайскому и Аксайскому районам. При ударах ранения получили три человека.
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Министерство обороны РФПВОНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьНовостиТульская областьРостовская областьНижегородская областьБрянская областьКурская областьКалужская область
 
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