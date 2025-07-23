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33 беспилотника сбили над Россией за ночь

33 беспилотника сбили над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 23.07.2025

33 беспилотника сбили над Россией за ночь

Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T07:20

2025-07-23T07:20

2025-07-23T07:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, в период с 23.40 22 июля до 7.00 23 июля над шестью российскими регионами уничтожили 33 вражеских БПЛА.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ВСУ ударили по Новочеркасску, Шахтам, а также Мясниковскому, Родионово-Несветайскому и Аксайскому районам. При ударах ранения получили три человека. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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