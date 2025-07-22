https://crimea.ria.ru/20250722/zanes-nogu-nad-kapkanom-trampu-predrekli-nezavidnoe-buduschee-1148123248.html

"Занес ногу над капканом": Трампу предрекли незавидное будущее

"Занес ногу над капканом": Трампу предрекли незавидное будущее - РИА Новости Крым, 22.07.2025

"Занес ногу над капканом": Трампу предрекли незавидное будущее

Президент США Дональд Трамп, согласившись на новые поставки вооружений Киеву, уже "занес ногу над капканом", из которого не сможет выбраться. Такое мнение... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T10:42

2025-07-22T10:42

2025-07-22T10:42

дональд трамп

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп, согласившись на новые поставки вооружений Киеву, уже "занес ногу над капканом", из которого не сможет выбраться. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.По словам Пушкова, так уже было во время войн США во Вьетнаме и Афганистане.Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), которые будет оплачивать ЕС, а также пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против РФ, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки даже самого современного оружия на территорию Украины не изменят ситуацию на поле боя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему ведет отказ стан Европы закупать оружие для Украины у США – мнение"Мегасделка" Зеленского и Трампа по оружию – в Раде оценили перспективыЧего добивается Трамп конфликтом на Украине и почему Старая Европа против

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, украина, новости, политика, внешняя политика, поставки западного оружия украине