"Занес ногу над капканом": Трампу предрекли незавидное будущее
Украинский конфликт рискует стать для Трампа новыми Афганистаном и Вьетнамом – Пушков
© AP Photo Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Win McNamee
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп, согласившись на новые поставки вооружений Киеву, уже "занес ногу над капканом", из которого не сможет выбраться. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
"Согласившись на новые поставки американских вооружений Киеву, Трамп уже занес одну ногу над украинским капканом. Еще один шаг - и капкан захлопнется. И Трамп не сможет из него выбраться", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, так уже было во время войн США во Вьетнаме и Афганистане.
"Как и в тех двух случаях, это были войны на далеких театрах действий, по сути, ненужные Америке. Как и война на Украине... Пойдет ли Трамп по его пути? Именно сейчас ему предстоит свершить этот роковой выбор", - добавил политик.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), которые будет оплачивать ЕС, а также пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против РФ, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки даже самого современного оружия на территорию Украины не изменят ситуацию на поле боя.
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