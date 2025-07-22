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"Занес ногу над капканом": Трампу предрекли незавидное будущее - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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"Занес ногу над капканом": Трампу предрекли незавидное будущее
"Занес ногу над капканом": Трампу предрекли незавидное будущее - РИА Новости Крым, 22.07.2025
"Занес ногу над капканом": Трампу предрекли незавидное будущее
Президент США Дональд Трамп, согласившись на новые поставки вооружений Киеву, уже "занес ногу над капканом", из которого не сможет выбраться. Такое мнение... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T10:42
2025-07-22T10:42
дональд трамп
украина
новости
политика
внешняя политика
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп, согласившись на новые поставки вооружений Киеву, уже "занес ногу над капканом", из которого не сможет выбраться. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.По словам Пушкова, так уже было во время войн США во Вьетнаме и Афганистане.Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), которые будет оплачивать ЕС, а также пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против РФ, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки даже самого современного оружия на территорию Украины не изменят ситуацию на поле боя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему ведет отказ стан Европы закупать оружие для Украины у США – мнение"Мегасделка" Зеленского и Трампа по оружию – в Раде оценили перспективыЧего добивается Трамп конфликтом на Украине и почему Старая Европа против
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дональд трамп, украина, новости, политика, внешняя политика, поставки западного оружия украине
"Занес ногу над капканом": Трампу предрекли незавидное будущее

Украинский конфликт рискует стать для Трампа новыми Афганистаном и Вьетнамом – Пушков

10:42 22.07.2025
 
© AP Photo Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo Win McNamee
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп, согласившись на новые поставки вооружений Киеву, уже "занес ногу над капканом", из которого не сможет выбраться. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
"Согласившись на новые поставки американских вооружений Киеву, Трамп уже занес одну ногу над украинским капканом. Еще один шаг - и капкан захлопнется. И Трамп не сможет из него выбраться", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, так уже было во время войн США во Вьетнаме и Афганистане.
"Как и в тех двух случаях, это были войны на далеких театрах действий, по сути, ненужные Америке. Как и война на Украине... Пойдет ли Трамп по его пути? Именно сейчас ему предстоит свершить этот роковой выбор", - добавил политик.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), которые будет оплачивать ЕС, а также пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против РФ, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки даже самого современного оружия на территорию Украины не изменят ситуацию на поле боя.
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Дональд ТрампУкраинаНовостиПолитикаВнешняя политикаПоставки западного оружия Украине
 
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