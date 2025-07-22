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ВСУ ударили по жилому дому в Белгородской области – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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ВСУ ударили по жилому дому в Белгородской области – есть пострадавшие
ВСУ ударили по жилому дому в Белгородской области – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 22.07.2025
ВСУ ударили по жилому дому в Белгородской области – есть пострадавшие
Украинские боевики нанесли удар по частному жилому дому в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. В результате пострадали три человека, РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T17:15
2025-07-22T17:28
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по частному жилому дому в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. В результате пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Гладков отметил, что благодаря действиям бойцов самообороны удалось спасти женщину, которая находилась под завалами."Двое подростков 16 и 17 лет, находившихся рядом, также получили ранения. Всех доставили в Краснояружскую ЦРБ. У женщины предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана головы, у одного из подростков – тупая травма живота, у другого – рваная рана и перелом кисти", – уточнил губернатор Белгородского района.Накануне сообщалось, что в Бердянске пришлось эвакуировать персонал и воспитанников детского сада из-за падения на его территорию обломков сбитого беспилотника ВСУ. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по рынку в Херсонской области – ранены людиПри атаке ВСУ на Липецкую область погиб человекВСУ ударили по инфекционной больнице и зданию скорой помощи в Рыльске
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, новости
ВСУ ударили по жилому дому в Белгородской области – есть пострадавшие

Гладков: три человека пострадали из-за атаки ВСУ по частному дому в Белгородской области

17:15 22.07.2025 (обновлено: 17:28 22.07.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по частному жилому дому в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. В результате пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате очередного удара ВСУ в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района ранены три человека, в том числе двое несовершеннолетних", – сказано в сообщении.
По информации губернатора, в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Гладков отметил, что благодаря действиям бойцов самообороны удалось спасти женщину, которая находилась под завалами.
"Двое подростков 16 и 17 лет, находившихся рядом, также получили ранения. Всех доставили в Краснояружскую ЦРБ. У женщины предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана головы, у одного из подростков – тупая травма живота, у другого – рваная рана и перелом кисти", – уточнил губернатор Белгородского района.
Накануне сообщалось, что в Бердянске пришлось эвакуировать персонал и воспитанников детского сада из-за падения на его территорию обломков сбитого беспилотника ВСУ. Пострадавших нет.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествияНовости
 
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