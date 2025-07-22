https://crimea.ria.ru/20250722/vsu-udarili-po-zhilomu-domu-v-belgorodskoy-oblasti--est-postradavshie-1148141742.html

ВСУ ударили по жилому дому в Белгородской области – есть пострадавшие

ВСУ ударили по жилому дому в Белгородской области – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 22.07.2025

ВСУ ударили по жилому дому в Белгородской области – есть пострадавшие

Украинские боевики нанесли удар по частному жилому дому в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. В результате пострадали три человека, РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T17:15

2025-07-22T17:15

2025-07-22T17:28

всу (вооруженные силы украины)

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по частному жилому дому в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. В результате пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Гладков отметил, что благодаря действиям бойцов самообороны удалось спасти женщину, которая находилась под завалами."Двое подростков 16 и 17 лет, находившихся рядом, также получили ранения. Всех доставили в Краснояружскую ЦРБ. У женщины предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана головы, у одного из подростков – тупая травма живота, у другого – рваная рана и перелом кисти", – уточнил губернатор Белгородского района.Накануне сообщалось, что в Бердянске пришлось эвакуировать персонал и воспитанников детского сада из-за падения на его территорию обломков сбитого беспилотника ВСУ. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по рынку в Херсонской области – ранены людиПри атаке ВСУ на Липецкую область погиб человекВСУ ударили по инфекционной больнице и зданию скорой помощи в Рыльске

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, новости