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В Севастополе таможня выявила незадекларированные корабельные запчасти
В Севастополе таможня выявила незадекларированные корабельные запчасти - РИА Новости Крым, 22.07.2025
В Севастополе таможня выявила незадекларированные корабельные запчасти
В Севастополе таможенники выявили около 1 тысячи незадекларированных запчастей для кораблей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T09:06
2025-07-22T09:06
2025-07-22T09:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе таможенники выявили около 1 тысячи незадекларированных запчастей для кораблей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В отношении перевозчика возбуждено административное дело по статье о недекларировании товаров. Санкции статьи предусматривают штраф – от половины до двукратной стоимости груза, а также возможную конфискацию товара.Товары изъяты и направлены на экспертизу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гашиш из Франции в посылке нашли таможенники на КубаниВ Дагестане поймали контрабандиста с бриллиантами на 41 миллион рублейВ аэропорту Сочи задержали контрабандистку с драгоценностями на 56 млн
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В Севастополе таможня выявила незадекларированные корабельные запчасти
В Севастополе таможенники выявили около 1 тыс. незадекларированных запчастей для кораблей