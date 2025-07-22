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В Севастополе таможня выявила незадекларированные корабельные запчасти

В Севастополе таможня выявила незадекларированные корабельные запчасти - РИА Новости Крым, 22.07.2025

В Севастополе таможня выявила незадекларированные корабельные запчасти

В Севастополе таможенники выявили около 1 тысячи незадекларированных запчастей для кораблей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T09:06

2025-07-22T09:06

2025-07-22T09:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе таможенники выявили около 1 тысячи незадекларированных запчастей для кораблей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В отношении перевозчика возбуждено административное дело по статье о недекларировании товаров. Санкции статьи предусматривают штраф – от половины до двукратной стоимости груза, а также возможную конфискацию товара.Товары изъяты и направлены на экспертизу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гашиш из Франции в посылке нашли таможенники на КубаниВ Дагестане поймали контрабандиста с бриллиантами на 41 миллион рублейВ аэропорту Сочи задержали контрабандистку с драгоценностями на 56 млн

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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