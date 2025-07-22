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В Севастополе больше 500 семей получили региональный маткапитал - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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В Севастополе больше 500 семей получили региональный маткапитал
В Севастополе больше 500 семей получили региональный маткапитал - РИА Новости Крым, 22.07.2025
В Севастополе больше 500 семей получили региональный маткапитал
В Севастополе с начала года 539 семей получили по 141 тысячи рублей в виде выплат по региональному маткапиталу. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T20:41
2025-07-22T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года 539 семей получили по 141 тысячи рублей в виде выплат по региональному маткапиталу. Об этом сообщили в правительстве города.В правительстве города напомнили, что право на выплату в размере 141 тысяч рублей имеют семьи с доходом ниже 2,5 прожиточных минимумов, а это 18 088 рублей на человека. Оформить выплату можно через МФЦ, соцзащиту или Госуслуги до совершеннолетия ребенка.Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе на погашение ипотечного кредита 17 многодетных семей получили по одному миллиону рублей.Также ранее стало известно, что в Севастополе появится многофункциональный семейный центр, службы подготовки семей к рождению ребенка, а также пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - ПутинСемьи с детьми смогут получить до 156 тысяч рублей налогового вычетаКакие меры социальной поддержки семей с детьми работают в Крыму
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В Севастополе больше 500 семей получили региональный маткапитал

В Севастополе 539 семей получили региональный маткапитал в этом году – правительство

20:41 22.07.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДевушка с ребенком
Девушка с ребенком - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года 539 семей получили по 141 тысячи рублей в виде выплат по региональному маткапиталу. Об этом сообщили в правительстве города.
"В этом году в Севастополе уже 539 семей получили выплаты по региональному маткапиталу. Всего с 2020 года такие выплаты получили около 6000 семей", – сказано в сообщении.
В правительстве города напомнили, что право на выплату в размере 141 тысяч рублей имеют семьи с доходом ниже 2,5 прожиточных минимумов, а это 18 088 рублей на человека. Оформить выплату можно через МФЦ, соцзащиту или Госуслуги до совершеннолетия ребенка.
Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе на погашение ипотечного кредита 17 многодетных семей получили по одному миллиону рублей.
Также ранее стало известно, что в Севастополе появится многофункциональный семейный центр, службы подготовки семей к рождению ребенка, а также пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных.
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СевастопольНовости СевастополяМатеринский капиталКрымНовости КрымаОбщество
 
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