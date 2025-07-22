https://crimea.ria.ru/20250722/v-sevastopole-bolshe-500-semey-poluchili-regionalnyy-matkapital-1148140131.html

В Севастополе больше 500 семей получили региональный маткапитал

В Севастополе больше 500 семей получили региональный маткапитал - РИА Новости Крым, 22.07.2025

В Севастополе больше 500 семей получили региональный маткапитал

В Севастополе с начала года 539 семей получили по 141 тысячи рублей в виде выплат по региональному маткапиталу. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T20:41

2025-07-22T20:41

2025-07-22T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года 539 семей получили по 141 тысячи рублей в виде выплат по региональному маткапиталу. Об этом сообщили в правительстве города.В правительстве города напомнили, что право на выплату в размере 141 тысяч рублей имеют семьи с доходом ниже 2,5 прожиточных минимумов, а это 18 088 рублей на человека. Оформить выплату можно через МФЦ, соцзащиту или Госуслуги до совершеннолетия ребенка.Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе на погашение ипотечного кредита 17 многодетных семей получили по одному миллиону рублей.Также ранее стало известно, что в Севастополе появится многофункциональный семейный центр, службы подготовки семей к рождению ребенка, а также пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - ПутинСемьи с детьми смогут получить до 156 тысяч рублей налогового вычетаКакие меры социальной поддержки семей с детьми работают в Крыму

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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