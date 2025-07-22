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В России ужесточили ответственность за непропуск авто со спецсигналами - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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В России ужесточили ответственность за непропуск авто со спецсигналами
В России ужесточили ответственность за непропуск авто со спецсигналами - РИА Новости Крым, 22.07.2025
В России ужесточили ответственность за непропуск авто со спецсигналами
Госдума одобрила поправки к Административному кодексу, которые предполагают ужесточение наказания для водителей за непропуск спецтранспорта. Документ размещен... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T16:08
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россия
государственная дума рф
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Госдума одобрила поправки к Административному кодексу, которые предполагают ужесточение наказания для водителей за непропуск спецтранспорта. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.Кроме того, в соответствии с поправками, такое нарушение может стоить водителю лишения права на управление транспортными средствами на срок от шести месяцев до года.Поводом для ужесточения ответственности стали резонансные случаи хамского поведения водителей, блокирующих путь экстренным службам. В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что действующих мер недостаточно. Руководитель крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко отмечал, что после введения более жестких мер несколько лет назад количество таких случаев сократилось в два раза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Если включены мигалки и сирены - речь идет о спасении жизни"Жара и трафик в Крыму: "скорая" фиксирует всплеск ДТП и перегревовНельзя желать хорошей смены: крымский врач рассказал о работе на "скорой"
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россия, государственная дума рф, закон и право, новости
В России ужесточили ответственность за непропуск авто со спецсигналами

За непропуск авто со спецсигналами в России ввели штраф до 10 тысяч рублей – закон

16:08 22.07.2025 (обновлено: 16:10 22.07.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Госдума одобрила поправки к Административному кодексу, которые предполагают ужесточение наказания для водителей за непропуск спецтранспорта. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
"Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, не имеющему нанесенных на наружные поверхности специальных цветографических схем, надписей и обозначений, с одновременно включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом, а также сопровождающему их транспортному средству влечет наложение административного штрафа от 7,5 до 10 тысяч рублей", – сказано в документе.
Кроме того, в соответствии с поправками, такое нарушение может стоить водителю лишения права на управление транспортными средствами на срок от шести месяцев до года.
Поводом для ужесточения ответственности стали резонансные случаи хамского поведения водителей, блокирующих путь экстренным службам. В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что действующих мер недостаточно.
Руководитель крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко отмечал, что после введения более жестких мер несколько лет назад количество таких случаев сократилось в два раза.
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