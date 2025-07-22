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В России увеличены госпошлины для мигрантов - Володин - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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В России увеличены госпошлины для мигрантов - Володин
В России увеличены госпошлины для мигрантов - Володин - РИА Новости Крым, 22.07.2025
В России увеличены госпошлины для мигрантов - Володин
Госдума повысила госпошлины для работающих в России мигрантов и ввела дополнительные. Соответствующий закон принят во вторник, сообщил председатель ГД Вячеслав... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T16:47
2025-07-22T16:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Госдума повысила госпошлины для работающих в России мигрантов и ввела дополнительные. Соответствующий закон принят во вторник, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.Кроме того закон обязывает региональные и муниципальные органы управления образованием и МВД оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов и их родителях.Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Предложения находятся на рассмотрении комитета Госдумы по делам СНГ и будут включены в один из законопроектов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предложения Крыма по миграционной политике включат в законопроект ГосдумыПочему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнениеВ Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах
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новости, новости крыма, крым, государственная дума рф, закон и право, мигранты, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, россия, вячеслав володин
В России увеличены госпошлины для мигрантов - Володин

Дополнительные госпошлины введены для мигрантов в России - Володин

16:47 22.07.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Госдума повысила госпошлины для работающих в России мигрантов и ввела дополнительные. Соответствующий закон принят во вторник, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Ввели для иностранных граждан, приезжающих в нашу страну с целью заработка, дополнительные государственные пошлины, а также повысили ранее установленные", –сообщил Володин в своем Telegram-канале.
Кроме того закон обязывает региональные и муниципальные органы управления образованием и МВД оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов и их родителях.
"Все это позволит повысить прозрачность учета иностранных граждан, приезжающих в нашу страну, а также будет способствовать установлению места их фактического пребывания", - убежден глава ГД РФ.
Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Предложения находятся на рассмотрении комитета Госдумы по делам СНГ и будут включены в один из законопроектов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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НовостиНовости КрымаКрымГосударственная Дума РФЗакон и правоМигрантыНелегальные мигрантыТрудовые мигрантыРоссияВячеслав Володин
 
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