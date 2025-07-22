В России увеличены госпошлины для мигрантов - Володин
Дополнительные госпошлины введены для мигрантов в России - Володин
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Госдума повысила госпошлины для работающих в России мигрантов и ввела дополнительные. Соответствующий закон принят во вторник, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Ввели для иностранных граждан, приезжающих в нашу страну с целью заработка, дополнительные государственные пошлины, а также повысили ранее установленные", –сообщил Володин в своем Telegram-канале.
Кроме того закон обязывает региональные и муниципальные органы управления образованием и МВД оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов и их родителях.
"Все это позволит повысить прозрачность учета иностранных граждан, приезжающих в нашу страну, а также будет способствовать установлению места их фактического пребывания", - убежден глава ГД РФ.
Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Предложения находятся на рассмотрении комитета Госдумы по делам СНГ и будут включены в один из законопроектов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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