https://crimea.ria.ru/20250722/v-rossii-uvelicheny-gosposhliny-dlya-migrantov---volodin-1148140312.html

В России увеличены госпошлины для мигрантов - Володин

В России увеличены госпошлины для мигрантов - Володин - РИА Новости Крым, 22.07.2025

В России увеличены госпошлины для мигрантов - Володин

Госдума повысила госпошлины для работающих в России мигрантов и ввела дополнительные. Соответствующий закон принят во вторник, сообщил председатель ГД Вячеслав... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T16:47

2025-07-22T16:47

2025-07-22T16:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Госдума повысила госпошлины для работающих в России мигрантов и ввела дополнительные. Соответствующий закон принят во вторник, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.Кроме того закон обязывает региональные и муниципальные органы управления образованием и МВД оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов и их родителях.Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Предложения находятся на рассмотрении комитета Госдумы по делам СНГ и будут включены в один из законопроектов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предложения Крыма по миграционной политике включат в законопроект ГосдумыПочему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнениеВ Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах

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